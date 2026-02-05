SV Duissern freut sich auf "unfassbar schweres Auswärtsspiel"

Nur zwei Punkte trennen Duissern und Fatihspor im Klassement, es könnte am Samstag also einen Wechsel an der Tabellenspitze der Liga geben. Respekt äußert auch Seefeldt über das anstehende Auswärtsspiel: "Fatihspor Mülheim hat individuell sicherlich den stärksten Kader der Liga. Bereits in der Hinrunde haben sie sehr souverän gepunktet und sich jetzt auf dem Wintertransfermarkt nochmals qualitativ deutlich verbessert."

Rund zwei Monate hat der Ball in der Kreisliga A nun pausiert. Besonders die Wochen nach dem Jahreswechsel sollten sich als herausfordernd entpuppen. "Wie bei allen anderen Vereine auch, war auch unsere Wintervorbereitung durch das Wetter extrem eingeschränkt. Nichtsdestotrotz haben wir sehr viel gearbeitet und fühlen uns top vorbereitet auf das Spiel am Samstag", erklärt Seefeldt.

Sie hat er als einen der großen Aufstiegsfavoriten neben TuSpo Saarn und der TuS Mündelheim auf dem Zettel. Folglich erwartet er auch ein "unfassbar schweres Auswärtsspiel, auf das wir uns aber natürlich auch sehr freuen." Schon im Hinspiel lieferten sich beide Mannschaften ein umkämpftes Duell, was letztlich mit einer Punkteteilung endete. Von 15 Partien entschied Duissern elf für sich, dreimal wurden die Punkte geteilt und nur beim 1:2 gegen Saarn gab es eine Niederlage.

Auch beim Kader hat sich in dieser Zeit einiges getan. Mit Ramón Brünglinghaus, Jan Niklas Frank, Kevin Kirchner, Magdi Abdelhafiz Ahmed Mohamed und Fares Alfandi hat sich der SVD namhaft verstärkt. "Durch unsere Neuzugänge würde ich unseren Kader auch nochmals etwas stärker als in der Hinrunde einschätzen", erläutert der 37-Jährige. Außerdem wissen die Duisburger mit Marvin Ellmann den zweitbesten Torschützen der Liga in ihren Reihen. Der führende der Torschützenliste steht derweil am Samstag für Fatihspor auf dem Feld. Anil Yildirim hat mit 24 Treffer genau einmal mehr getroffen als Ellmann.

"Keinerlei Druck"

Ganz befreit aufspielen kann Duissern am Samstag. "Als Herbstmeister ist es natürlich schwierig, etwas anderes als die Meisterschaft als Saisonziel auszurufen. Ich denke dadurch würden wir uns auch unglaubwürdig machen. Es war nie unser Ziel aufzusteigen, gerade mit Hinsicht auf die letzte Saison und den enorm großen Umbruch im Sommer. Nachdem sich die Mannschaft aber wirklich außergewöhnlich schnell auf und neben dem Platz gefunden hat wollen wir den Platz natürlich so lange es geht verteidigen. Bei uns im Verein herrscht aber keinerlei Druck oder Erwartung aufzusteigen und somit können alle ganz entspannt die Spiele angehen", sagt Seefeldt.

Deutlich angespannter schätzt er die Lage beim Opponent ein. " Ich denke, dass ist auch der größte Unterschied zu Fatihspor, wo bestimmt schon eher ein gewisser Aufstiegsdruck herrscht und somit der Druck am Samstag auch eher in Mülheim liegt. Wir haben einfach richtig Bock auf ein geiles Flutlichtspiel vor hoffentlich vielen Zuschauern", betont er abschließend.

