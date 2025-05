SV Duissern erleidet Rückschlag, Meisterfeier in Meiderich?

___________

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag

Fr., 23.05.25 19:30 Uhr 1. FC Hagenshof - RW Selimiyespor Lohberg

So., 25.05.25 13:00 Uhr TuS Mündelheim II - SuS Viktoria Wehofen

So., 25.05.25 15:00 Uhr SV Hamborn 1890 - DJK Vierlinden

So., 25.05.25 15:00 Uhr SC Wacker Dinslaken - TV Jahn Hiesfeld

So., 25.05.25 15:30 Uhr MTV Union Hamborn - Sportfreunde Walsum 09

So., 25.05.25 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - SuS 09 Dinslaken II

So., 25.05.25 15:30 Uhr Eintracht Walsum - DJK Lösort Meiderich



30. Spieltag

So., 01.06.25 13:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - Eintracht Walsum

So., 01.06.25 13:15 Uhr SV Heißen II - MTV Union Hamborn

So., 01.06.25 15:00 Uhr SuS Viktoria Wehofen - SV Hamborn 1890

So., 01.06.25 15:00 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - SV Rhenania Hamborn

So., 01.06.25 15:15 Uhr DJK Vierlinden - TV Jahn Hiesfeld

So., 01.06.25 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - 1. FC Hagenshof

So., 01.06.25 15:30 Uhr DJK Lösort Meiderich - TuS Mündelheim II

