SV Dürmetingen: "Die Aufstiegsplätze nicht aus den Augen verlieren" FuPa-Teamcheck: SV Dürmentingen will weiter oben dabei bleiben von Matthias Kloos

– Foto: Verein

Der SV Dürmentingen steht im erweiterten Aufstiegsrennen in der Kreisliga A2 Oberschwaben und will sich dort festsetzen. Spielertrainer Viktor Ruff sieht Fortschritte, benennt aber Defizite – und fordert für die Rückrunde mehr Disziplin gegen den Ball.

Vorbereitung ohne Schnörkel



Die Winterarbeit beim SV Dürmentingen ist klar strukturiert. „Der Fokus liegt natürlich darauf, die Spieler fit zu bekommen aber wir wollen auch taktisch und systemtechnisch etwas verändern“, sagt Trainer Viktor Ruff. „Besondere Highlights gibt es dabei eigentlich nicht.“ Zufriedenheit mit verpassten Chancen



Der bisherige Saisonverlauf wird intern positiv, aber nicht euphorisch bewertet. „Im Großen und Ganzen sind wir zufrieden, auch wenn sicherlich mehr drin gewesen wäre“, erklärt Ruff. Besonders die Punktverluste aus Sicht des Trainers hätten vermeidbar sein können: „Die beiden Niederlagen waren verdient aber die Unentschieden hätte man sich sparen können!“ Dürmentingen steht mit 31 Punkten aus 15 Spielen auf Rang vier und bleibt damit in Schlagdistanz zur Spitze.

Gute Basis durch gesunden Kader



Ein entscheidender Vorteil zu Saisonbeginn war die personelle Stabilität. „Wir hatten am Anfang der Saison sehr wenig verletzte Spieler und konnten unsere Abläufe und taktische Vorgaben dadurch sehr gut trainieren, die dann natürlich auch schneller und besser gegriffen haben“, sagt Ruff. Diese Phase legte das Fundament für die starke Punkteausbeute. Mit 45:22 Toren stellt Dürmentingen eine der gefährlichsten Offensiven im oberen Tabellenfeld. Baustelle gegen den Ball



Trotz aller positiven Aspekte sieht Ruff klaren Verbesserungsbedarf. „Die Arbeit gegen den Ball war nicht immer so wie ich mir das vorgestellt habe. Da müssen wir uns als Mannschaft verbessern!“ Es geht weniger um individuelle Fehler als um kollektive Disziplin.