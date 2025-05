SV Düren-Bedersdorf II – SV Weiskirchen-Konfeld II 3:0 (0:0)

Die erste Hälfte zwischen dem Tabellenzweiten und dem Viertplatzierten verlief ohne größere Höhepunkte. Beide Mannschaften kamen kaum zu nennenswerten Torchancen, wobei unser Team defensiv kaum etwas zuließ. Zwar fehlte nur noch ein Punkt zur sicheren Vizemeisterschaft und der Qualifikation zur Relegation um den Aufstieg in die Bezirksliga, aber dieses knappe Ergebnis war tückisch. Doch wie schon in den vergangenen Partien vertraute unsere Mannschaft darauf, ihre Stärken in der zweiten Halbzeit auszuspielen und so das Spiel zu unseren Gunsten zu gestalten. Mit einem 0:0 ging es somit in die Pause.