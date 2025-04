SV Düren-Bedersdorf II – SG Besseringen-Hilbringen II 2:0 (0:0)

Es war ein echtes Spitzenspiel und ein 6‑Punkte-Duell: Tabellenzweiter gegen Tabellendritten. Besseringen lag vor der Partie drei Zähler hinter uns und hatte zudem ein Spiel weniger absolviert. Bereits beim Aufwärmen war spürbar, wie fokussiert unsere Mannschaft ans Werk ging – jeder wusste um die Bedeutung dieses Duells.

Der Spielbeginn gestaltete sich ausgeglichen und von taktischer Disziplin geprägt. Mitte der ersten Halbzeit erhöhte der Gast den Druck und verzeichnete unter anderem einen Schuss an den Außenpfosten. Glücklicherweise gerieten wir nicht in Rückstand. Gegen Ende der ersten Hälfte übernahmen wir mehr Kontrolle, schafften es aber nicht, unsere Chancen zu nutzen. So ging es torlos in die Kabine.