SV Drochtersen/Assel gewinnt Torfestival, 1. FC Phönix Lübeck siegt

Vor eigenem Publikum legte der SSV Jeddeloh einen Traumstart hin. Schon in der achten Minute brachte Moritz Brinkmann seine Mannschaft in Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Kasra Ghawilu auf 2:0, ehe Gazi Siala in der 19. Minute das 3:0 nachlegte. Noch vor der Pause sorgten Simon Brinkmann in der 25. Minute und erneut Kasra Ghawilu per Foulelfmeter in der 31. Minute für einen komfortablen 5:0-Vorsprung. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Jeddeloh drückend überlegen: Dominique Ndure stellte in der 53. Minute auf 6:0, Tobias Bothe erhöhte in der 57. Minute auf 7:0. Der Ehrentreffer für die Gäste aus Hamburg gelang Haron Sabah in der 68. Minute, änderte jedoch nichts am klaren Endergebnis. Mit dem fünften Sieg im fünften Spiel bleibt Jeddeloh ungeschlagen an der Tabellenspitze. ---

In einer temporeichen Partie erwischte Hannover 96 II den besseren Start. Bereits in der 5. Minute brachte Tom Hobrecht die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Doch Flensburg antwortete in der 20. Minute, als Obinna Iloka zum 1:1 ausglich. Nur vier Minuten später sorgte Montell Chinonso Ndikom in der 24. Minute für das 2:1 der Hausherren. Kurz vor der Pause schlug Maksym Tytarenko in der 40. Minute zu und stellte auf 2:2. Direkt nach Wiederanpfiff setzte Tim Walbrecht in der 46. Minute den entscheidenden Treffer zum 3:2 und bescherte Hannover wichtige Punkte. ---

Der 1. FC Phönix Lübeck festigte seine Position in der Spitzengruppe mit einem starken Heimauftritt. Nach einer torlosen ersten Hälfte erlöste Michel Dammeier die Lübecker in der 60. Minute mit dem Führungstreffer zum 1:0. In der Nachspielzeit sorgte Arthur Inaka in der 90.+4 Minute mit dem 2:0 für die endgültige Entscheidung und einen viel umjubelten Sieg. ---

Vor 1817 Zuschauern lieferte Altona 93 ein intensives Duell gegen den Bremer SV. In der 67. Minute brachte Rasmus Tobinski die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Doch die Gäste aus Bremen gaben nicht auf: Leon Gino Schmidt traf in der 86. Minute zum 1:1-Ausgleich und sicherte den Bremern einen wichtigen Auswärtspunkt. ---

Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer in Lohne. Den Torreigen eröffnete Dennis Rosin bereits in der 9. Minute mit dem 1:0 für Drochtersen. Nur vier Minuten später glich Felix Schmiederer in der 13. Minute aus. Doch Drochtersen blieb gefährlich: Liam Giwah traf in der 16. Minute zur erneuten Führung. Kurz vor der Pause sorgte Tjark Reinert in der 39. Minute für den 2:2-Ausgleich. In der zweiten Hälfte setzte sich das muntere Toreschießen fort: Robin Kölle traf in der 50. Minute zum 3:2, ehe Pelle Hoppe in der 54. Minute per Foulelfmeter auf 3:3 stellte. Den Schlusspunkt setzte Jorik Wulff in der 57. Minute mit dem 4:3-Siegtreffer für die Gäste, die damit weiter an der Tabellenspitze dranbleiben. ---

Morgen, 13:00 Uhr Hamburger SV Hamburger SV II VfB Oldenburg VfB Oldenburg 13:00 live PUSH

Die Zweitvertretung des HSV ist bekannt für torarme Partien: Gerade einmal fünf Treffer fielen in drei Begegnungen, was dennoch zu soliden vier Punkten reicht. Oldenburg hingegen zählt zu den Topmannschaften der Liga. Nur einmal musste das Team Punkte liegen lassen, auswärts feierte man bislang ausschließlich Siege. Für den HSV II wird es ein echter Härtetest. ---

Morgen, 14:00 Uhr SV Meppen SV Meppen FSV Schöningen Schöningen 14:00 live PUSH

Meppen gehört weiterhin zur Verfolgergruppe hinter Tabellenführer Jeddeloh. Erst eine Niederlage – zuletzt knapp gegen Oldenburg – trübt die bislang starke Saisonbilanz. Ganz anders der Gast aus Schöningen: Die Mannschaft trägt die rote Laterne, ist noch ohne Punkt und sogar ohne eigenen Treffer. Die Frage drängt sich auf: Wann platzt endlich der Knoten? Gegen Meppen wird es schwer, doch die Sehnsucht nach dem ersten Erfolg wächst. ---

Morgen, 14:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt Norderstedt VfB Lübeck VfB Lübeck 14:00 live PUSH