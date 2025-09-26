SV Dotternhausen will Spitzenreiter TSV Straßberg die Stirn bieten

---





Der TSV Frommern hat nach dem deutlichen 4:1-Erfolg gegen den FC Hechingen Selbstvertrauen getankt und will nun auch gegen die SGM Deißlingen/Lauffen nachlegen. Die Gäste pausierten zuletzt, da ihr Spiel in Ebingen abgesagt wurde, gehen aber mit der Empfehlung von bislang fünf Siegen in sieben Partien als Tabellendritter in die Begegnung. Frommern steht mit zwölf Punkten solide im Mittelfeld und könnte mit einem weiteren Dreier den Anschluss nach oben herstellen. ---

Für die SG Schramberg/SV Sulgen geht es nach der klaren 1:4-Niederlage gegen den SV Kolbingen um dringend benötigte Punkte im Abstiegskampf. Mit nur drei Zählern rangiert das Team auf dem vorletzten Platz und steht unter Druck. Der FC Hechingen kassierte zuletzt eine 1:4-Pleite beim TSV Frommern und möchte die direkte Antwort geben. Beide Teams suchen nach Stabilität, und die Partie verspricht vor allem im Kampf um den Klassenerhalt viel Brisanz. ---

Der SV Kolbingen feierte mit dem 4:1-Erfolg in Schramberg einen wichtigen Befreiungsschlag und will nun im Heimspiel gegen den FC Grosselfingen nachlegen. Während Kolbingen mit acht Punkten etwas Luft zur Abstiegszone hat, steckt Grosselfingen mit nur vier Punkten tief im Tabellenkeller. Die Gäste verloren zuletzt 0:2 gegen Spitzenreiter TSV Straßberg und stehen nun besonders unter Zugzwang. ---

Der SV Dotternhausen überzeugte am vergangenen Spieltag mit einem klaren 4:0 gegen den SV Winzeln und geht mit breiter Brust in das Duell mit Tabellenführer TSV Straßberg. Die Gäste untermauerten ihre Spitzenposition mit einem 2:0-Sieg in Grosselfingen und stehen weiterhin ungeschlagen an der Tabellenspitze. Für Dotternhausen, das mit zwölf Punkten im Verfolgerfeld liegt, bietet dieses Duell die Chance, ganz vorne noch einmal heranzurücken. ---

Der SV Winzeln musste sich in Dotternhausen klar geschlagen geben und will nun im Heimspiel Wiedergutmachung betreiben. Gegner SV Wurmlingen konnte bisher nur zwei Siege einfahren und rangiert knapp hinter Winzeln in der Tabelle. Beide Teams kämpfen um wichtige Zähler, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren. ---

Der SV Bubsheim hatte zuletzt spielfrei und will mit frischen Kräften in das Heimspiel gehen. Gegner TSV Laufen/Eyach zeigte beim 3:4 in Hardt zwar Offensivstärke, blieb aber ohne Punkte. Beide Mannschaften stehen mit zwölf Zählern gleichauf im oberen Mittelfeld und können mit einem Sieg den Blick Richtung Spitzenplätze richten. ---

Die SGM SV Gruol/SV Erlaheim sorgte am letzten Spieltag mit dem 4:3-Sieg bei der Spvgg 06 Trossingen für eine Überraschung und will nun nachlegen. Gegen den FV Rot-Weiß Ebingen 2006, der noch ohne Punkt am Tabellenende steht, geht die SGM als klarer Favorit ins Spiel. Für Ebingen wird es langsam eng, ein Erfolgserlebnis ist dringend notwendig. ---

Der TSV Trillfingen erkämpfte zuletzt ein 4:4 bei der SGM Bösingen II/Beffendorf II, während die Spvgg 06 Trossingen überraschend mit 3:4 gegen Gruol/Erlaheim verlor. Nun stehen sich beide direkten Verfolger gegenüber. Trillfingen rangiert mit zwölf Punkten im oberen Mittelfeld, Trossingen bleibt trotz der Niederlage erster Verfolger des Spitzenreiters. Dieses Duell verspricht viel Intensität und könnte für die weitere Entwicklung der Liga entscheidend sein.

