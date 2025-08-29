 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto Eibner

SV Dotternhausen hofft bei der SGM Deißlingen/Lauffen auf den Coup

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Die Übersicht der Spiele des 3. Spieltags 

Verlinkte Inhalte

BL Schwarzwald/Zoll.
Frommern
TSV Straßbe.
Grosself.
Dotternhaus.

Der dritte Spieltag der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern verspricht Hochspannung: Oben wollen Hechingen, Deißlingen/Lauffen, Trossingen und Straßberg ihre makellosen Serien ausbauen, während im Tabellenkeller bereits erste Weichen gestellt werden.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten

---

Morgen, 13:30 Uhr
SGM Bösingen II/Beffendorf
SGM Bösingen II/BeffendorfSGM Bösingen II/Beffendorf II
TSV Frommern
TSV FrommernFrommern
13:30

Die SGM Bösingen II/Beffendorf II hofft nach dem 1:3 in Laufen/Eyach auf den ersten Saisonsieg. Trotz des Treffers von Björn Bantle in der 35. Minute reichte es nicht, um etwas Zählbares mitzunehmen. Auch der TSV Frommern wartet noch auf den ersten Dreier, nachdem es zuletzt in Winzeln nicht über ein torloses Remis hinausging. Beide Teams stehen unter Druck, um nicht früh in der Saison in den Tabellenkeller abzurutschen.

---

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Trillfingen
TSV TrillfingenTrillfingen
SG Schramberg / SV Sulgen
SG Schramberg / SV Sulgen SG Schramberg
15:00live

Der TSV Trillfingen lieferte sich beim 3:4 in Hechingen einen offenen Schlagabtausch, konnte aber trotz der Tore von Fabian Heller (28.), Fabian Singer (59.) und Manuel Hauke (86.) nichts Zählbares mitnehmen. Nun soll zu Hause der zweite Saisonsieg her. Gegner SG Schramberg/SV Sulgen steckt tief in der Krise. Nach zwei Niederlagen, darunter das bittere 1:5 gegen Gruol, wollen die Gäste endlich punkten, um den Anschluss nicht zu verlieren.

---

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SGM SV Gruol / SV Erlaheim
SGM SV Gruol / SV ErlaheimSGM SV Gruol / SV Erlaheim
FC Grosselfingen
FC GrosselfingenGrosself.
15:00live

Die SGM SV Gruol/SV Erlaheim geht mit Rückenwind in den Heimauftritt. Beim 5:1 in Schramberg glänzten Noah Krampulz (27.), Heiko Belser (38., 65.) und Fabio Müller (45., 81.) als Torschützen. Nun soll der zweite Saisonsieg folgen. Der FC Grosselfingen steht nach dem 1:3 gegen Deißlingen/Lauffen unter Zugzwang. Yannik Oesterle sorgte mit seinem Treffer in der 44. Minute zwar für Hoffnung, doch am Ende musste man sich klar geschlagen geben.

---

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SGM Deißlingen / Lauffen
SGM Deißlingen / LauffenSGM Dei/Lauf
SV Dotternhausen
SV DotternhausenDotternhaus.
15:00

Die SGM Deißlingen/Lauffen startete perfekt in die Saison und unterstrich dies zuletzt mit dem 3:1-Sieg in Grosselfingen. Daniel Matt (23.), Sedric Colin Podnar (52.) und Tom Ritzel (62.) trafen zum Erfolg. Gegner SV Dotternhausen überzeugte beim 4:1 über Aufsteiger Ebingen und will nun die starke Frühform bestätigen. Anes Kljajic (20., 76.) und Luca Meile (44.) waren die prägenden Figuren in dieser Partie.

---

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
FV Rot-Weiß Ebingen 2006
FV Rot-Weiß Ebingen 2006RW Ebingen
SV Wurmlingen
SV WurmlingenWurmlingen
15:00

Der FV Rot-Weiß Ebingen ist nach dem 1:4 in Dotternhausen auf Wiedergutmachung aus. Marcel Kosic erzielte in der 70. Minute den Ehrentreffer. Gegner SV Wurmlingen wartet ebenfalls noch auf den ersten Sieg, nachdem man sich zuletzt zu Hause mit 0:3 gegen Trossingen geschlagen geben musste. Beide Teams wollen die ersten Punkte holen, um nicht früh in der Saison im Tabellenkeller festzustecken.

---

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
Spvgg 06 Trossingen
Spvgg 06 Trossingen06Trossingen
TSV Laufen/Eyach
TSV Laufen/EyachLaufen/Eyach
15:00

Die Spvgg 06 Trossingen grüßt nach zwei Siegen vom zweiten Tabellenplatz. Beim 3:0 in Wurmlingen überzeugten Kamran Yahyaijan (33.), John Hankins (41.) und Ali Abdirazak (89.) als Torschützen. Nun wartet mit Aufsteiger TSV Laufen/Eyach ein unangenehmer Gegner, der zuletzt beim 3:1 gegen Bösingen II/Beffendorf II stark aufspielte. Felix Steinmetz (15.), Marco Schneider (24.) und Tobias Schatz (81.) sorgten für den ersten Saisonsieg.

---

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SV Winzeln
SV WinzelnSV Winzeln
TSV Straßberg 1903
TSV Straßberg 1903TSV Straßbe.
15:00

Der SV Winzeln holte beim 0:0 gegen Frommern den ersten Punkt der Saison und will zu Hause nachlegen. Mit dem TSV Straßberg 1903 kommt allerdings ein Topteam. Der Absteiger setzte sich zuletzt in einem dramatischen Spiel mit 3:2 gegen Bubsheim durch. Leon Mathauer (86.) und Jonas Jehle (87.) drehten die Partie spät und sicherten den zweiten Saisonsieg.

---

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SV Bubsheim
SV BubsheimSV Bubsheim
SV Kolbingen
SV KolbingenSV Kolbingen
15:00

Der SV Bubsheim kassierte beim 2:3 in Straßberg eine bittere Niederlage, obwohl Andreas Messmer in der 49. Minute für die Führung sorgte. Jetzt soll zu Hause gegen den SV Kolbingen der erste Punkt geholt werden. Die Gäste reisen mit viel Selbstvertrauen an, nachdem Yannick Frühwirt (16., 41., 90.) und Daniel Stehle (89.) beim 5:2 gegen Hardt/Lauterbach groß aufspielten.

---

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
SG FC Hardt / Lauterbach
SG FC Hardt / Lauterbach SG FC Hardt
FC Hechingen
FC HechingenHechingen
15:30

Die SG FC Hardt/Lauterbach steht nach zwei Niederlagen unter Zugzwang. Auch beim 2:5 in Kolbingen reichten die Treffer von Marco King (61.) und Robin Bösinger (90.+4) nicht, um Punkte mitzunehmen. Der FC Hechingen dagegen geht mit einer weißen Weste in die Partie. Beim 4:3 gegen Trillfingen glänzten Hermann Gaksteder (17., 37.), Fatih Ezgin (55.) und Ilja Nebrigic (81.) als Torschützen.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________


Aufrufe: 029.8.2025, 15:30 Uhr
redAutor