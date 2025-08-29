SV Dotternhausen hofft bei der SGM Deißlingen/Lauffen auf den Coup

---





Die SGM Bösingen II/Beffendorf II hofft nach dem 1:3 in Laufen/Eyach auf den ersten Saisonsieg. Trotz des Treffers von Björn Bantle in der 35. Minute reichte es nicht, um etwas Zählbares mitzunehmen. Auch der TSV Frommern wartet noch auf den ersten Dreier, nachdem es zuletzt in Winzeln nicht über ein torloses Remis hinausging. Beide Teams stehen unter Druck, um nicht früh in der Saison in den Tabellenkeller abzurutschen. ---

Der TSV Trillfingen lieferte sich beim 3:4 in Hechingen einen offenen Schlagabtausch, konnte aber trotz der Tore von Fabian Heller (28.), Fabian Singer (59.) und Manuel Hauke (86.) nichts Zählbares mitnehmen. Nun soll zu Hause der zweite Saisonsieg her. Gegner SG Schramberg/SV Sulgen steckt tief in der Krise. Nach zwei Niederlagen, darunter das bittere 1:5 gegen Gruol, wollen die Gäste endlich punkten, um den Anschluss nicht zu verlieren. ---

Die SGM SV Gruol/SV Erlaheim geht mit Rückenwind in den Heimauftritt. Beim 5:1 in Schramberg glänzten Noah Krampulz (27.), Heiko Belser (38., 65.) und Fabio Müller (45., 81.) als Torschützen. Nun soll der zweite Saisonsieg folgen. Der FC Grosselfingen steht nach dem 1:3 gegen Deißlingen/Lauffen unter Zugzwang. Yannik Oesterle sorgte mit seinem Treffer in der 44. Minute zwar für Hoffnung, doch am Ende musste man sich klar geschlagen geben. ---

Die SGM Deißlingen/Lauffen startete perfekt in die Saison und unterstrich dies zuletzt mit dem 3:1-Sieg in Grosselfingen. Daniel Matt (23.), Sedric Colin Podnar (52.) und Tom Ritzel (62.) trafen zum Erfolg. Gegner SV Dotternhausen überzeugte beim 4:1 über Aufsteiger Ebingen und will nun die starke Frühform bestätigen. Anes Kljajic (20., 76.) und Luca Meile (44.) waren die prägenden Figuren in dieser Partie. ---

Der FV Rot-Weiß Ebingen ist nach dem 1:4 in Dotternhausen auf Wiedergutmachung aus. Marcel Kosic erzielte in der 70. Minute den Ehrentreffer. Gegner SV Wurmlingen wartet ebenfalls noch auf den ersten Sieg, nachdem man sich zuletzt zu Hause mit 0:3 gegen Trossingen geschlagen geben musste. Beide Teams wollen die ersten Punkte holen, um nicht früh in der Saison im Tabellenkeller festzustecken. ---

Die Spvgg 06 Trossingen grüßt nach zwei Siegen vom zweiten Tabellenplatz. Beim 3:0 in Wurmlingen überzeugten Kamran Yahyaijan (33.), John Hankins (41.) und Ali Abdirazak (89.) als Torschützen. Nun wartet mit Aufsteiger TSV Laufen/Eyach ein unangenehmer Gegner, der zuletzt beim 3:1 gegen Bösingen II/Beffendorf II stark aufspielte. Felix Steinmetz (15.), Marco Schneider (24.) und Tobias Schatz (81.) sorgten für den ersten Saisonsieg. ---

Der SV Winzeln holte beim 0:0 gegen Frommern den ersten Punkt der Saison und will zu Hause nachlegen. Mit dem TSV Straßberg 1903 kommt allerdings ein Topteam. Der Absteiger setzte sich zuletzt in einem dramatischen Spiel mit 3:2 gegen Bubsheim durch. Leon Mathauer (86.) und Jonas Jehle (87.) drehten die Partie spät und sicherten den zweiten Saisonsieg. ---

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr SV Bubsheim SV Bubsheim SV Kolbingen SV Kolbingen 15:00 PUSH

Der SV Bubsheim kassierte beim 2:3 in Straßberg eine bittere Niederlage, obwohl Andreas Messmer in der 49. Minute für die Führung sorgte. Jetzt soll zu Hause gegen den SV Kolbingen der erste Punkt geholt werden. Die Gäste reisen mit viel Selbstvertrauen an, nachdem Yannick Frühwirt (16., 41., 90.) und Daniel Stehle (89.) beim 5:2 gegen Hardt/Lauterbach groß aufspielten. ---

Die SG FC Hardt/Lauterbach steht nach zwei Niederlagen unter Zugzwang. Auch beim 2:5 in Kolbingen reichten die Treffer von Marco King (61.) und Robin Bösinger (90.+4) nicht, um Punkte mitzunehmen. Der FC Hechingen dagegen geht mit einer weißen Weste in die Partie. Beim 4:3 gegen Trillfingen glänzten Hermann Gaksteder (17., 37.), Fatih Ezgin (55.) und Ilja Nebrigic (81.) als Torschützen.