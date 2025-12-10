SV Dotternhausen glänzt, Marc Wissmann mit Dreierpack

Zum Kellerduell kommt es am Sontnag in der Bezirksliga Nordschwarzwald. Bei den TSF Dornhan trifft dann der Fünfzehnte auf den Vierzehnten und beide Teams brauchen dringend Punkte im Kampf um den Ligaverbleib. Ottenbronn kann mit einem Sieg gleich drei Ränge gut machen. Dornhan hat nach dem Abstieg aus der Landesliga noch Probleme sich zu stabilisieren, will nun aber zum Jahresabschluss einen Heimdreier.

---

Dotternhausen erwischte einen Start nach Maß und stellte früh die Weichen auf Sieg. Bereits in der 4. Minute traf Marc Wissmann zum 1:0 und leitete einen dominanten Auftritt seiner Mannschaft ein. Nur fünf Minuten später erhöhte Connor Hertrich auf 2:0.

Dotternhausen spielte weiter mit hoher Intensität und wurde erneut belohnt: Marc Wissmann erzielte in der 16. Minute seinen zweiten Treffer und schraubte das Ergebnis auf 3:0. Noch vor der Pause machte er seinen Dreierpack perfekt, als er in der 34. Minute zum 4:0 einnetzte.

Nach diesem furiosen ersten Durchgang verwaltete der SVD den Vorsprung. Ein klarer Heimsieg, getragen von einem überragenden Marc Wissmann.

---