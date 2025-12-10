 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

SV Dotternhausen glänzt, Marc Wissmann mit Dreierpack

Bezirksligen in Württemberg: Die Nachholspiele in der Übersicht.

Verlinkte Inhalte

BZL Nordschwarzwald
BL Schwarzwald/Zoll.
Frommern
TSV Straßbe.
Wittendorf

In einem Nachholspiel der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern landete heute Abend der SV Dotternhausen gegen die SGM Bösingen II/Beffendorf II einen 4:0-Heimsieg.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Bezirksliga Nordschwarzwald

So., 14.12.2025, 14:00 Uhr
TSF Dornhan
TSF DornhanTSF Dornhan
FV GW Ottenbronn
FV GW OttenbronnOttenbronn
14:00

Zum Kellerduell kommt es am Sontnag in der Bezirksliga Nordschwarzwald. Bei den TSF Dornhan trifft dann der Fünfzehnte auf den Vierzehnten und beide Teams brauchen dringend Punkte im Kampf um den Ligaverbleib. Ottenbronn kann mit einem Sieg gleich drei Ränge gut machen. Dornhan hat nach dem Abstieg aus der Landesliga noch Probleme sich zu stabilisieren, will nun aber zum Jahresabschluss einen Heimdreier.

---

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

Heute, 19:00 Uhr
SV Dotternhausen
SV DotternhausenDotternhaus.
SGM Bösingen II/Beffendorf
SGM Bösingen II/BeffendorfSGM Bösingen II/Beffendorf II
4
0
Abpfiff

Dotternhausen erwischte einen Start nach Maß und stellte früh die Weichen auf Sieg. Bereits in der 4. Minute traf Marc Wissmann zum 1:0 und leitete einen dominanten Auftritt seiner Mannschaft ein. Nur fünf Minuten später erhöhte Connor Hertrich auf 2:0.

Dotternhausen spielte weiter mit hoher Intensität und wurde erneut belohnt: Marc Wissmann erzielte in der 16. Minute seinen zweiten Treffer und schraubte das Ergebnis auf 3:0. Noch vor der Pause machte er seinen Dreierpack perfekt, als er in der 34. Minute zum 4:0 einnetzte.

Nach diesem furiosen ersten Durchgang verwaltete der SVD den Vorsprung. Ein klarer Heimsieg, getragen von einem überragenden Marc Wissmann.

---

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 010.12.2025, 21:15 Uhr
Timo BabicAutor