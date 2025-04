SV Dorsten-Hardt holt drei neue Gesichter, Routinier verlängert

Mit 56 Gegentoren in der laufenden Landesliga-Saison können die Verantwortlichen auf der Hardt nicht zufrieden sein. Spätestens mit dem Ausfall von Luca Husmann (Kreuzbandriss) und dem Abgang von Tobias Portmann, den es im Sommer zur Spielvereinigung Erkenschwick zieht, entwickelte sich die Hardter Hintermannschaft zur großen Baustelle für Gertz. Mit den Transfers von Erdon Latifi und Yasin Birli soll dahingehend erste Abhilfe geschaffen werden.

Der 20-jährige Latifi ist in der Innenverteidigung zuhause und lief bis vor wenigen Monaten für den Bezirksligisten Viktoria Heiden auf. In der Jugend spielte er unter anderem für den SV Schermbeck in der U19-Landesliga.

Einer seiner künftigen Partner in der Defensive des Landesligisten könnte Yasin Birli werden. Birli ist angestammter Rechtsverteidiger und spielt seit letztem Sommer bei YEG Hassel. Im Nachwuchsbereich war Birli für RW Essen, Wattenscheid 09 und Westfalia Herne aktiv. Bei der Westfalia sammelte er bereits erste Einsätze auf Verbandsliga-Niveau. Nach einer Saison beim TuS 05 Sinsen führte Birlis Weg nach Gelsenkirchen-Hassel.