SV Dornach zeigt neues Gesicht – Punktgewinn in Rosenheim

Dornach – Der Bock ist noch nicht umgestoßen, aber die Leistung macht Mut für die kommenden Aufgaben: Nach dem 0:0 beim Tabellenzweiten TSV 1860 Rosenheim warten die Landesliga-Fußballer des SV Dornach jetzt schon seit acht Spielen auf einen Sieg, meldeten sich aber mit Einsatz und Engagement zurück. „Wir haben ein ganz anderes Gesicht gezeigt als in den vergangenen drei, vier Wochen“, sagte Trainer Sebastian Wastl: „In der ersten Halbzeit haben wir es verstanden, Rosenheim auch immer wieder unter Druck zu setzen und haben die Begegnung ausgeglichen gestaltet.“

Die Gastgeber kamen mit reichlich Wut im Bauch aus der Kabine und nutzten gleich nach Wiederbeginn ihre numerische Überlegenheit. Lorenz Scholz hatte zunächst wegen eines vermeintlichen taktischen Fouls Gelb gesehen (34.) und musste dann für zehn Minuten runter, nachdem er seinen Gegenspieler unabsichtlich mit der Hand im Gesicht getroffen hatte (42.). Wastl: „In einer ähnlichen Situation gab es für einen Rosenheimer vorher Gelb, vermutlich hat der Schiedsrichter da gemerkt, dass die erste Gelbe für Lolo ein bisschen übertrieben war.“

Die Heimelf zwang den Aufsteiger jetzt zusehends in die Defensive. Die Dornacher mussten sich tief fallen lassen, liefen fast nur noch hinterher und hatten dann das Glück des Tüchtigen. Gleich dreimal scheiterten die Rosenheimer am Aluminium: Zunächst landete ein Kopfball an der Latte (55.) und ein Schuss aus 14 Metern am Pfosten (64.), schließlich traf Angreifer Eren Emirgan mit einem von Leon Rexhaj verursachten Strafstoß den Querbalken (71.).

Für die Gäste wurde es dann noch einmal richtig eng: In einer eigentlich unkritischen Situation konnte Torwart Leon Cuni den Ball zunächst nicht sauber hinten herausspielen, foulte beim Versuch, seinen Lapsus wieder gutzumachen, einen Rosenheimer und sah die Rote Karte (81.). SVD-Coach Wastl: „Die haben in Überzahl alles nach vorne geworfen, und obwohl wir stehend K.o. waren, haben wir uns weiter gegenseitig gepusht und leidenschaftlich für den einen Punkt gekämpft.“

TSV 1860 Rosenheim – SV Dornach 0:0 SV Dornach: Cuni – Buck, Hanusch (72. Kampmann), Mrowczynski, Hamdard – Rexhaj, Mandler, Partenfelder – Ring (63. Todorovic/82. Bertic) – Bozoglu (68. Tauber), Scholz (54. Diarra). Rote Karte: Cuni (81.). Zeitstrafe: Scholz (42.). Schiedsrichter: Simon Küblböck (SV Weiß-Blau Untergriesbach). Zuschauer: 162.