SV Dornach will sich Wacker München vom Hals halten

Voll motiviert: Maurice Albers (l.) und die Dornen können ihren Vorsprung auf Wacker auf sechs Punkte ausbauen. – Foto: Sven Leifer

Im Rückspiel gegen den Mitaufsteiger geht es für Dornach um wichtige Punkte. Trainer Wastl hat sich eine spezielle Taktik überlegt.

An den 20. September 2025 erinnern sich die Landesliga-Fußballer des SV Dornach nur sehr ungern. Nicht nur, weil sie damals völlig zu Recht dem FC Wacker München daheim mit 2:5 unterlagen, sondern auch, weil sie die dabei verschenkten Punkte in ihrer jetzigen Situation sehr gut brauchen könnten. Am Samstag (14 Uhr) kommt es jetzt zum Rückspiel in Sendling: Dabei wollen sich die abstiegsbedrohten Dornen den in der Tabelle direkt hinter ihnen lauernden Mitaufsteiger mit einem Sieg unbedingt vom Hals halten, ihrerseits weiter über dem Strich bleiben und den Vorsprung auf den Konkurrenten auf dann sechs Punkte ausbauen.

„Wir hatten damals einen grottenschlechten Tag mit Torwartfehlern, die normalerweise über die ganze Saison hinweg so nicht passieren und hatten eben auch den einen oder anderen Ausfall in der Mannschaft“, sagt Dornachs Trainer Sebastian Wastl über das Hinspiel und richtet den Blick nach vorn: „Davon lassen wir uns aber jetzt in keiner Weise beeinflussen.“ Bei der unglücklichen 1:2-Niederlage gegen die klar favorisierte Elf der SpVgg Unterhaching II machten die Dornacher in der Vorwoche vieles sehr gut, ließen dann allerdings genau jene Effizienz vermissen, die der Gegner an den Tag legte. Verteidigen sie am Samstag ähnlich leidenschaftlich und nutzen vorne ihre Torchancen, ist alles drin. Andererseits spielen sie mit bis dato nur acht Punkten aus elf Spielen eine ähnlich schwache Rückrunde wie der direkte Rivale im Kampf um den Klassenerhalt (sechs Punkte). Zudem gewannen beide Teams seit Ende der Winterpause jeweils erst ein Spiel.

„Wir hoffen zu wissen, wie Wacker Fußball spielt und werden uns da sicher etwas einfallen lassen“, tüftelt Wastl gemeinsam mit seinem spielenden Trainerkollegen Manuel Ring an der gewinnbringenden Taktik. Klar sei schon einmal, dass man Standards in aussichtsreichen Positionen unbedingt verhindern müsse, denn da sei der Gegner doch sehr stark: „Ansonsten versuchen wir in erster Linie, unser Spiel aufzuziehen, und ich gehe davon aus, dass die Jungs voll motiviert sind und alles geben werden, um die für uns so wichtigen drei Punkte zu holen.“ (guv)