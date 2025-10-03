SV Dornach will Negativserie im Heimspiel gegen Garmisch stoppen

Trainer Sebastian Wastl fordert von seiner Mannschaft vollen Einsatz, um die Chance auf den ersten Heimsieg seit Saisonbeginn zu nutzen.
Am Tag der Deutschen Einheit haben sich die Landesliga-Fußballer des SV Dornach morgens zum Abschlusstraining versammelt und sich den letzten Schliff fürs richtungsweisende Heimspiel gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen (Samstag, 13 Uhr) geholt. Richtungsweisend deshalb, weil sich die Mannschaft endlich der tonnenschweren Last von acht Spielen in Serie entledigen will. Und richtungsweisend deshalb, weil sie sich den nur einen Punkt schlechter dastehenden Kontrahenten unbedingt vom Leib halten will.
Auch wenn der Aufsteiger zuletzt beim 0:0 in Rosenheim selbstredend ein bisschen Glück hatte, machte der Auftritt Mut. „Das war immerhin der Tabellenzweite. Es ist zu spüren, dass wieder ein anderer Drive drin ist, und wir müssen jetzt mit der gleichen Einstellung wie in Rosenheim an die Sache rangehen“, sagt Dornachs Trainer Sebastian Wastl.
Dass bei den Garmischern Chefcoach Markus Ansorge hingeworfen hat und sein bisheriger Co-Trainer Stefan Schwinghammer beim 3:1 gegen den ebenfalls unten drinstehenden SB Chiemgau Traunstein einen Start nach Maß erwischte, dürfte Wastl nicht entgangen sein – auch wenn er sagt: „Wir haben uns nicht mit dem Gegner beschäftigt. Es liegt allein an uns, wir müssen dagegenhalten. Die Mannschaft ist schlagkräftig genug, um zu agieren und zu reagieren.“
Während Defensivmann Maurice Albers in den Kader zurückkehrt, ist Torwart Leon Cuni erst einmal außen vor: Der 19-Jährige wurde nach seiner Roten Karte im Rosenheim-Spiel für zwei Partien gesperrt. Der noch angeschlagene Manuel Wagatha tastet sich im Training langsam wieder an die Mannschaft heran, von den Langzeitverletzten braucht Mika Anneser sicherlich die meiste Geduld, um sich von seinem in der Vorbereitung erlittenen komplizierten Beinbruch zu erholen.
Während die Gäste mit einer schlimmen Auswärtsbilanz – sechs Niederlagen in sechs Spielen bei 4:23 Toren – im Gepäck anreisen, geht es für die Dornacher darum, erstmals seit ihrer Landesliga-Premiere beim 2:1 gegen Schwabing wieder einmal daheim zu gewinnen und so die Trendwende einzuleiten. Dann macht der gemeinsame Besuch auf dem Oktoberfest am Sonntag doch gleich doppelt Spaß.