SV Dornach : TSV Eintracht Karlsfeld, 16.08.2025Foto: MichalekMaurice Albers – Foto: Dieter Michalek

SV Dornach will Negativserie im Heimspiel gegen Garmisch stoppen Landesliga Verlinkte Inhalte Landesliga Südost Garmisch-P. SV Dornach

Trainer Sebastian Wastl fordert von seiner Mannschaft vollen Einsatz, um die Chance auf den ersten Heimsieg seit Saisonbeginn zu nutzen.

Am Tag der Deutschen Einheit haben sich die Landesliga-Fußballer des SV Dornach morgens zum Abschlusstraining versammelt und sich den letzten Schliff fürs richtungsweisende Heimspiel gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen (Samstag, 13 Uhr) geholt. Richtungsweisend deshalb, weil sich die Mannschaft endlich der tonnenschweren Last von acht Spielen in Serie entledigen will. Und richtungsweisend deshalb, weil sie sich den nur einen Punkt schlechter dastehenden Kontrahenten unbedingt vom Leib halten will. Morgen, 13:00 Uhr SV Dornach SV Dornach 1.FC Garmisch-Partenkirchen Garmisch-P. 13:00 PUSH

Auch wenn der Aufsteiger zuletzt beim 0:0 in Rosenheim selbstredend ein bisschen Glück hatte, machte der Auftritt Mut. „Das war immerhin der Tabellenzweite. Es ist zu spüren, dass wieder ein anderer Drive drin ist, und wir müssen jetzt mit der gleichen Einstellung wie in Rosenheim an die Sache rangehen“, sagt Dornachs Trainer Sebastian Wastl. Dass bei den Garmischern Chefcoach Markus Ansorge hingeworfen hat und sein bisheriger Co-Trainer Stefan Schwinghammer beim 3:1 gegen den ebenfalls unten drinstehenden SB Chiemgau Traunstein einen Start nach Maß erwischte, dürfte Wastl nicht entgangen sein – auch wenn er sagt: „Wir haben uns nicht mit dem Gegner beschäftigt. Es liegt allein an uns, wir müssen dagegenhalten. Die Mannschaft ist schlagkräftig genug, um zu agieren und zu reagieren.“