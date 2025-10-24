SV Dornach will gegen Neuperlach zur alten Leichtigkeit zurückfinden

Trainer Sebastian Wastl fordert vor dem Auswärtsspiel beim SVN München mehr Mut und Konzentration von seiner Mannschaft.

Nach der Last-Minute-Niederlage gegen den TSV Kastl war in dieser Woche für die Landesliga-Fußballer des SV Dornach einiges an Aufbauarbeit angesagt. „Wir treffen gerade in der Summe zu viele kleine unglückliche Entscheidungen im Spiel“, sagte Sebastian Wastl angesichts des 0:1 am vergangenen Samstag. Ansonsten beschäftigte sich Dornachs Trainer aber nicht sonderlich ausführlich mit der bitteren Heimpleite, sondern richtete den Blick gemeinsam mit dem Team nach vorne und auf die anstehende Auswärtspartie beim SVN München (Sonntag, 13.30 Uhr): „Wie wichtig dieses Spiel ist, ist allen bewusst. Uns war klar, dass es eine schwierige Saison wird, und jetzt kommt es darauf an, dass wir uns nicht entmutigen lassen – und den Spaß nicht verlieren.“

Spaß? Wo soll der denn bitte bei nur einem einzigen Erfolgserlebnis in den letzten elf Partien herkommen? „Entweder wir erinnern uns der ersten Spiele und finden zu der da empfundenen Leichtigkeit zurück, oder wir erarbeiten uns dieses Gefühl wieder, indem wir uns für unseren Aufwand belohnen“, betont SVD-Coach Wastl. Torchancen habe das Team, vom 0:1 beim klar besseren TSV Murnau einmal abgesehen, eigentlich in jedem bisherigen Spiel gehabt: „Die Mannschaft hat das im Kreuz, wir müssen wieder in die Spur finden.“

So ist er sich gemeinsam mit seinem Trainerkollegen Manuel Ring einig, dass man auf der dann besseren Leistung in der zweiten Halbzeit des Kastl-Spiels aufbauen müsse und nicht den Glauben daran verlieren dürfe, dass der Ball auch mal wieder reinrutscht: „Irgendetwas muss da passieren!“

Neben dem inzwischen wieder voll trainierenden Fabian Aicher und dem wieder gesunden Felix Partenfelder steht den Dornen in Neuperlach auch Kapitän Noah Soheili zur Verfügung, der tags zuvor in der zweiten Halbzeit den Ernstfall probt und dann möglichst zu seinen ersten Landesliga-Einsatzminuten seit seinem am 26. Juli im Heimspiel gegen den TSV Wasserburg (1:2) erlittenen Fußbruch kommen soll.

Dass der in dieser Saison erst einmal siegreiche Mitaufsteiger SVN München durchaus mit Vorsicht zu genießen ist, zeigt das respektable 2:2 vor zwei Wochen im Duell mit dem aktuellen Tabellenzweiten TSV Wasserburg. „Die Mannschaft findet sich gerade unter dem neuen Trainer wieder“, warnt Wastl, der aber unbedingt drei Punkte einpacken und die Hinrunde oberhalb der Abstiegsrelegationsplätze beenden will. (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Bertic – Wagatha, Albers, Hanusch, Mrowczynski – Kampmann, Rexhaj – Partenfelder, Ring, Hamdard – Bozoglu