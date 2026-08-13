SV Dornach will gegen ASV Dachau „Chancen konsequenter nutzen"

Der SV Dornach empfängt am Samstag den ASV Dachau zum Bezirksliga-Spiel. Trainer Robert Rakaric muss noch abwarten, welche Spieler aus dem Urlaub zurück sind.

Die Bezirksliga-Fußballer des SV Dornach wollen nach dem doch etwas ärgerlichen 1:1-Unentschieden bei Aufsteiger TSV Allershausen wieder von ihrer besten Seite zeigen und daheim gegen den ASV Dachau (Samstag, 14 Uhr) nach Möglichkeit den dritten Saisonsieg einfahren. „Wir müssen vor allem unsere Chancen konsequenter nutzen und über die gesamte Spielzeit konzentrierter auftreten. Wir wollen die Dinge, die wir uns vornehmen, diesmal noch deutlicher auf den Platz bringen“, gibt Trainer Robert Rakaric die Richtung vor.

Für Gegner ASV Dachau ist es seit dem Abstieg aus der Landesliga 2023 die vierte Spielzeit eine Klasse tiefer, und für Trainer Matthias Koston sowie für seinen neuen Mitstreiter Stefan Gutsmiedl (vom SV Waldeck Obermenzing gekommen) nach zuletzt einem zweiten und dritten Platz eine Art Prozess der Neuorientierung. Koston sprach gar von einem „radikalen Umbruch“.

Auch bei den Dornen ist einiges an Personal ausgetauscht worden. So wird sich im direkten Duell zeigen, inwieweit sich die Akteure untereinander bereits gefunden haben und welches Team die Urlaubszeit besser überbrücken kann. „Bei uns gibt es noch ein paar Fragezeichen. Einige Spieler kommen wieder aus dem Urlaub zurück, gleichzeitig müssen wir noch abwarten, wer am Samstag tatsächlich zur Verfügung steht“, sagt Robert Rakaric, der mit seinen Schützlingen ansprechend aus den Startlöchern gekommen ist – nur der punktgleiche Spitzenreiter SC Eintracht Freising und der SVA Palzing (drei Unentschieden) sind bis dato noch ohne Niederlage.

„Wir konnten uns auf Dachau vorbereiten und erwarten eine spielstarke Mannschaft, die uns sicherlich alles abverlangen wird“, erwartet Rakaric einen Vergleich auf Augenhöhe: „Für uns wird es vor allem darauf ankommen, von Beginn an präsent zu sein, die Zweikämpfe anzunehmen und unser Spiel mit und gegen den Ball konsequenter durchzuziehen.“