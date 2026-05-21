SV Dornach verspielt 2:0-Führung und verliert 2:4 in Planegg

Ausgleich direkt nach Wiederanpfiff: Torhüter Leon Cuni kann das Tor von Aldin Ahmetovic (M.) nicht verhindern. – Foto: Dagmar Rutt

Der Landesligist führte zur Pause bereits mit zwei Toren gegen den Bezirksligisten. Nach Wiederanpfiff drehte Planegg die Partie binnen 13 Minuten komplett.

In einem intensiven Schlagabtausch haben die Landesliga-Fußballer des SV Dornach eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben und gehen jetzt mit der Hypothek eines 2:4 beim SV Planegg-Krailling ins Rückspiel der ersten Relegationsrunde (Samstag, 16 Uhr). Der Knackpunkt bei der ärgerlichen Niederlage dürfte das Anschlusstor der Heimelf unmittelbar vor der Pause gewesen sein.

Nach dem Wechsel war der Bezirksligist nämlich sofort wieder am Drücker und drehte die Partie zügig auf 3:2 (60.), ehe dann eine 15-minütige Spielunterbrechung den Gästen die Gelegenheit zum Durchatmen gab (68.). Ein Linienrichter war mit einem Spieler zusammengestoßen, ging zu Boden und wurde von einem Rettungswagen abtransportiert. Als Ersatzmann sprang ein Schiedsrichter ein, der das Spiel auf der Tribüne verfolgt hatte.

Abgesehen von einer kurzen Schwächephase legten die Dornen eine ansprechende erste Hälfte hin. Gegen die früh attackierenden Gastgeber behaupteten sie sich immer wieder mit guten Ballstafetten und eröffneten sich so Räume im Mittelfeld. In ihren Offensivaktionen zeigten sie eine zuletzt vermisste Effizienz – und hatten bei ihrer Führung auch ein bisschen Glück. Einen Schuss von Leon Rexhaj fälschten gleich mehrere Planegger Akteure ab, und der Ball senkte sich über Keeper Marijan Krasnic hinweg ins Tor (32.). Beim 2:0 fuhr das Team einen prima Konter, Hugo Heise traf aus der Distanz (43.). „Bei einer eigentlich leicht zu verteidigenden Ecke fangen wir das Anschlusstor“, sagte Dornachs Innenverteidiger und Interimstrainer Alexander Mrowczynski über den Kopfballtreffer von Mirza Zahirovic (45.+1).

Direkt nach Wiederanpfiff glich Planegg aus. Erst konnten die Dornacher Abwehr die Situation nicht bereinigen, dann ließ Keeper Leon Cuni den an sich harmlosen Weitschuss nach außen prallen, und Aldin Ahmetovic bedankte sich (47.). Auch vor dem unstrittigen Elfmeter für Planegg herrschte Unordnung in der Defensive: Mario Simic verwandelte den fälligen Strafstoß (59.).

Nach der Spielunterbrechung bekamen die Gäste die Angelegenheit in den Griff, näherten sich jetzt auch wieder gefährlich dem Planegger Kasten. Statt auszugleichen, handelten sie sich in der hektischen Schlussphase noch einen vierten Treffer ein, als Antonio Matic einen Konter erfolgreich abschloss (90.+22). (guv)

SV Planegg-Krailling – SV Dornach 4:2 (1:2) Dornach: Cuni – Reiter, Mrowczynski, Kampmann, Hamdard – Rexhaj (89. Scholz), Todorovic – Heise (90.+18 Geodakyan), Bozoglu, Partenfelder – Aicher (90.+5 Soheili). Tore: 0:1 Bauer (32., Eigentor), 0:2 Heise (43.), 1:2 Zahirovic (45.+1), 2:2 Ahmetovic (47.), 3:2 Simic (59., Foulelfmeter), 4:2 Matic (90.+22). Bes. Vorkommnis: 15-minütige Unterbrechung nach Verletzung eines Schiedsrichterassistenten (68.) – Schiedsrichterin: Paulina Koch (TSV Kottern) – Zuschauer: 457.