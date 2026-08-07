SV Dornach verliert zwei Spieler – beide drohen lange auszufallen

– Foto: Sven Leifer

Die Bezirksliga-Fußballer des SV Dornach sind mit zwei Siegen in zwei Spielen hervorragend aus den Startlöchern gekommen und gastieren als Tabellenführer beim TSV Allershausen (Samstag, 15 Uhr). Trainer Robert Rakaric nimmt das als „schöne Momentaufnahme“ zur Kenntnis und will „das gute Gefühl“ in das Auswärtsspiel mitnehmen. „Wir wissen, dass wir erst am Anfang der Saison stehen. Deshalb ordnen wir das richtig ein und richten den Blick ausschließlich auf die nächste Aufgabe“, betont Rakaric. Die Stimmung in der Mannschaft sei positiv, aber auch sehr konzentriert.

Heute, 15:00 Uhr TSV Allershausen Allershausen SV Dornach SV Dornach 0 0 PUSH

Der TSV Allershausen packte heuer nach 13 Jahren währender Abwesenheit den Sprung zurück in die Bezirksliga, holte beim 1:1 zum Auftakt gegen den SVA Palzing den ersten Punkt und unterlag dann beim FC Gerolfing mit 2:3. Die Dornen machten in der jüngsten Vergangenheit weder in Punkt- noch in Testspielen Bekanntschaft mit dem Kontrahenten. Rakaric: „Natürlich haben wir versucht, so viele Informationen wie möglich zu sammeln, aber nach einem Spieltag ist die Aussagekraft ohnehin noch begrenzt. Wir konzentrieren uns deshalb in erster Linie auf unsere eigenen Inhalte und wollen unsere Leistung auf den Platz bringen.“