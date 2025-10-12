SV Dornach verliert knapp – Murnau nutzt Standard zum Sieg

Verletzungen und Krankmeldungen zwangen Dornach zu Umstellungen, wodurch Murnau das Landesliga-Spiel mit 1:0 dominierte.

Nicht zuletzt angesichts der Ergebnisse der Konkurrenz im unteren Tabellendrittel haben die Landesliga-Fußballer des SV Dornach ein schmerzliches 0:1 beim TSV Murnau quittiert und konnten von Glück sagen, dass die Niederlage nicht deutlicher ausfiel. „Respekt, der Gegner hat uns kaum Luft zum Atmen gelassen und so richtig Alarm gemacht“, sagte Dornachs Trainer Sebastian Wastl, der seiner Mannschaft keinen Vorwurf machte: „Die Jungs haben alles versucht, aber es hat gegen Murnau einfach nicht gereicht – zumal unter diesen Umständen.“

Während es unter der Woche personell gut ausgesehen hatte, trudelten nach und nach Krankmeldungen ein, noch am Samstagmorgen sagten Felix Partenfelder, Markus Buck und Adama Diarra ab. Wastl: „Wir haben dann ziemlich durchmischen müssen und Spieler in der Startelf aufgeboten, die nach Verletzungen noch nicht so weit waren.“ Auch Spielertrainer Manuel Ring blieb nach Knieproblemen erst einmal außen vor und kam lediglich in der Schlussviertelstunde zum Einsatz.

Von Anfang an liefen die Gastgeber die Dornen früh an, setzten sie entsprechend unter Druck und waren über die gesamte Spielzeit hinweg das spielbestimmende Team – und schließlich der vollauf verdiente Sieger. „Wir haben als Mannschaft sehr gut verteidigt und über 90 Minuten hinweg nichts zugelassen. Aber wir müssen aus unserer Überlegenheit eben auch einen klaren Sieg machen, da waren wir im letzten Drittel nicht konsequent genug“, sagte Murnaus Trainer Martin Wagner.

Seine Schützlinge ließen reihenweise gute Torchancen aus, und am Ende war es dann bezeichnend, dass der Siegtreffer aus einem Standard resultierte: Tizian Schatto verwertete unmittelbar vor der Pause einen Eckstoß von Samuel Spieß (44.).

Die besten Gelegenheiten für den Tabellenzweiten boten sich im ersten Durchgang Georg Kutter, dessen 16-Meter-Schuss nur knapp am Tor vorbeistrich (19.) und Felix Lautenbacher mit einem Pfostenkracher (30.). In der zweiten Halbzeit hatte dann der kurz zuvor eingewechselte Konstantin Ott das 2:0 auf dem Fuß, als er allein auf Dornachs Torwart Dominik Bertic zulief (59.). „Wir müssen daran arbeiten, dass wir diese Chancen verwerten und solche Spiele klarer nach Hause fahren – sonst wird das irgendwann bestraft.“

Aus den wenigen Fehlern, die den Gastgebern unterliefen, schlugen die Dornacher kein Kapital, es blieb bei wenigen Torannäherungen, zu einer Schlussoffensive kam es nicht. SVD-Coach Wastl: „Wir müssen den Blick nach vorn reichten und die beiden wichtigen Spiele gegen Kastl und beim SVN München ins Visier nehmen.“