SV Dornach verliert 3:4 gegen Hallbergmoos trotz mutiger Aufholjagd

Der SV Dornach bleibt trotz der Niederlage über dem Strich. Trainer Wastl lobte Auftreten und Energie seiner Elf.

Die Landesliga-Fußballer des SV Dornach haben beim 3:4 gegen den VfB Hallbergmoos zwar ihr letztes Spiel vor der Winterpause verloren, bleiben aber wie angepeilt über dem Strich und gehen mit einem guten Gefühl ins neue Jahr. „Natürlich wäre ein Punkt super gewesen für die Moral, aber auf diese Weise kann man verlieren – Auftreten und Energie der Mannschaft haben gepasst“, sagte Dornachs Trainer Sebastian Wastl über das Torfestival auf dem Kunstrasenplatz im Sportpark Aschheim.

Der 38-Jährige musste allerdings in der Anfangsphase zweimal tief durchatmen, als die Gäste kurz hintereinander Elfmeter forderten. Erst schoss Simon Hamdard Emil Kierdorf an, machte im anschließenden Laufduell seinen Fehler wieder gut, doch der Hallbergmoos-Angreifer kam dabei im Strafraum zu Fall (2.), dann reklamierten die Gäste zu Unrecht ein Handspiel von Maurice Albers (8.).

Die ersten Top-Chancen in der munteren Partie vergaben der ständige Unruheherd Kierdorf – er schoss allein vor SVD-Keeper Dominik Bertic drüber (9.) – und Dornachs Mittelfeldspieler Felix Partenfelder – er scheiterte nach guter Kombination über Marko Todorovic und Fabian Aicher an VfB-Torwart Henrik Regitnig (10.). Nachdem die Hallbergmooser vergeblich ein Bertic-Handspiel außerhalb des Strafraums moniert hatten (13.), bestrafte Kierdorf einen Aussetzer des SVD-Keepers, der ihm den Ball am Fünfmeterraum auflegte (22.).

Die Heimelf schaltete dann nach einem Ballverlust der Gäste schnell um, Leon Rexhaj bediente Todorovic, und der glich aus (24.). Nach einem Dornacher Konter wurde ein Aicher-Schuss geblockt (26.), ehe der VfB mit einer 3:1-Führung in die Kabine ging: Arian Kurmehaj reagierte schneller als Bertic und Hamdard (29.), Kierdorf erzielte nach Vorarbeit von Kurmehaj sein 15. Saisontor.

In der zweiten Halbzeit stellte SVD-Coach Wastl auf Dreierkette um, ging mit einem Fünfer-Mittelfeld und zwei Spitzen volles Risiko. Todorovic traf überrascht von einem Regitnig-Patzer den Pfosten (52.), Hamdard verwertete eine Todorovic-Ecke zum 2:3 (57.), Aicher wurde Elfmeter-reif gefoult (60.). Die Gäste sprengten das Dornacher Momentum mit dem fein inszenierten 4:2 durch Carl Opitz (61.). Die Dornen stemmten sich gegen die drohende Niederlage, kamen aber nur noch zu Partenfelders Anschlusstreffer (80.). SVD-Coach Wastl: „Auf beiden Seiten gab‘s viele Fehler – am Ende hat die Mannschaft gewonnen, die ein paar weniger gemacht hat.“

SV Dornach – VfB Hallbergmoos 3:4 (1:3). SV Dornach: Bertic – Wagatha (46. Hanusch), Mrowczynski, Albers, Hamdard (66. Buck) – Rexhaj, Beutler (79. Diarra) – Aicher, Todorovic, Partenfelder – Bozoglu. Tore: 0:1 Kierdorf (22.), 1:1 Todorovic (24.), 1:2 Kurmehaj (29.), 1:3 Kierdorf (39.), 2:3 Hamdard (57.), 2:4 Opitz (61.), 3:4 Partenfelder (80.). Zeitstrafe: Mrowczynski (90.+1). Schiedsrichter: Sebastian Thoma (DJK Eberhardsberg). Zuschauer: 80.