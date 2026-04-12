SV Dornach vergibt Chancen und rutscht auf den Relegationsplatz ab

Angespannte Situation: Für das Team von Trainer Sebastian Wastl (SV Dornach) geht es um viel. – Foto: Sven Leifer

Der SV Dornach verliert beim FC Wacker München mit 0:2. Trainer Wastl hadert mit der mangelnden Chancenverwertung seiner Mannschaft.

Äußerst schmerzhafte Niederlage für die Landesliga-Fußballer des SV Dornach: Das Team unterlag beim FC Wacker München mit 0:2, rutschte auf den ersten Abstiegsrelegationsplatz ab, hat im direkten Vergleich mit dem Mitaufsteiger das Nachsehen und musste auch noch verdauen, dass der hinter ihm liegende 1. FC Garmisch-Partenkirchen mit einem 3:1 gegen Tabellenführer TSV Wasserburg Boden gutmachte.

Der Dornacher Trainer Sebastian Wastl war entsprechend bedient, zumal die Niederlage in seinen Augen absolut nicht sein musste: „Wir sind selbst schuld. Gefühlt müssen wir hier 4:0 in Führung gehen, aber wir treffen das Tor nicht. Das war leider nicht das erste Mal der Fall, das zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison.“

In der ersten Hälfte der intensiven Begegnung neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend. Die Dornen legten von der Spielanlage her den reiferen Auftritt hin, legten ihre Offensivaktionen in der Gefahrenzone allerdings zu oft zu kompliziert an. Wacker-Keeper Hannes Weyherter hatte Glück, dass der Ball nach einem Eckstoß von Leon Rexhaj genau in seinen Armen landete (26.) und parierte dann Rexhajs unplatzierten Distanzschuss (28.). Die Heimelf versuchte es in erster Linie mit langen Bällen auf ihre schnellen Stürmer, Abschlüsse verzeichneten sie nur bei Weitschüssen von Norbert Bzunek (2./22.) und bei dessen Freistoß (39.), der ebenfalls übers Tor ging.

Unmittelbar nach der Pause machten die Gäste mächtig Druck, die Wacker-Defensive ließ sich ein ums andere Mal übertölpeln, doch den Dornachern fehlte der Killerinstinkt. Can Bozoglu lupfte den Ball bei der ersten Topchance der Partie übers Tor (47.), dann verzog der Stürmer gänzlich frei nach Ablage von Rexhaj aus 16 Metern (50.), und Weyherter wehrte mit Mühe einen Schrägschuss von Lorenz Scholz ab (53.). Wacker löste sich jedoch aus der Umklammerung: Severin Buchta prüfte SVD-Torwart Leon Cuni (58.), und als die Dornacher den Ball im Mittelfeld verloren hatten, strebte plötzlich der gerade erst eingewechselte Jannik Bosnjak allein aufs Tor zu und traf (63.). Von diesem Rückschlag erholten sich die Dornacher nicht mehr. Sie warfen alles nach vorn, liefen sich aber gegen tief stehende Gastgeber immer wieder fest – und in Konter. Bzunek traf die Latte (75.), und nachdem Junes Amdouni die Chance zum 1:1 ausgelassen hatte (90.+3), machte auf der Gegenseite Noah Kotb alles klar (90.+5).

FC Wacker München – SV Dornach 2:0 (0:0). SV Dornach: Cuni – Reitmayer, Wagatha, Albers, Buck – Beutler (70. Ring), Todorovic (77. Aicher) – Heise (67. Amdouni), Rexhaj, Scholz (62. Partenfelder) – Bozoglu (68. Diarra). Tore: 1:0 Bosnjak (63.), 2:0 Kotb (90.+4). Schiedsrichter: Lukas Nartschick (TSG 1892 Stadtbergen). Zuschauer: 150.