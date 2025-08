SV Dornach trifft auf Chiemgau Traunstein – Toptorjäger Höllen fehlt

Es ist ein klares Indiz dafür, dass die Konkurrenz leistungstechnisch sehr nah beieinander liegt: Nach drei Spieltagen in der Fußball-Landesliga Südost sind nur noch vier Mannschaften ohne Niederlage. Eine davon ist der SB Chiemgau Traunstein, der an diesem Freitag (19.30 Uhr) den SV Dornach zu seinem ersten Heimspiel der Saison erwartet.

Auf ihren ersten Landesliga-Sieg überhaupt (2:1 gegen Schwabing) ließen die Dornacher 1:2-Niederlagen in Kirchheim und gegen Wasserburg folgen. Während sie beim Auftakt die Angelegenheit just in dem Moment entschieden, als die Gäste es versäumten, den Sack zuzumachen, fehlte es zuletzt an genau dieser Effizienz.

SV Dornach fehlte es zuletzt an der Abgezocktheit