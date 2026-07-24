SV Dornach startet: Zehn Neuzugänge nach Abstieg – und zwei Ausfälle

Torjäger: Felix Partenfelder (r.) bleibt dem SV Dornach treu. – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Unter anderem verließ Mittelfeldstütze Leon Rexhaj (19) den Klub und wechselte zum Bayernligisten FC Ismaning, während Angreifer Can Bozoglu (28/FC Moosinning) sowie Torwart Leon Cuni (19) und Verteidiger Simon Hamdard (20/beide TSV Grünwald) der Landesliga erhalten blieben. Umgekehrt bringen Dylan Tougan (22/Angriff), Juri Falch (22/Mittelfeld) und Yasin Yilmaz (19/Abwehr) Landesliga-Erfahrung von Absteiger SVN München mit, während Innenverteidiger Myroslav Mytin (21) bereits für den SV Heimstetten und zuletzt den FC Ismaning in der Bayernliga auflief. Von Landesliga-Aufsteiger FC Moosinning kam Stürmer Christian Häusler (30).

Es gilt als ausgemacht, dass die Absteiger aus der Landesliga zu Beginn der neuen Bezirksliga-Saison zum Kreis der Titelkandidaten gehören, doch bei den Fußballern des SV Dornach lassen sie sich auf solche Gedankenspiele gar nicht erst ein. „Wir müssen erst einmal richtig reinkommen, dann sehen wir weiter“, sagt der neue Trainer Robert Rakaric. Ein Saisonziel zu formulieren, sei schwierig: „Schließlich müssen wir uns noch finden.“ Nach der ersten Landesliga-Saison der Vereinsgeschichte und dem Scheitern in der Relegation stehen den zwölf Abgängen zehn Neuzugänge gegenüber. Die Verantwortlichen haben einen deutlich größeren Umbruch zu verkraften und zu moderieren, als er zu erwarten gewesen war.

Um das Kennenlernen der Spieler untereinander zu fördern, gab es am vergangenen Samstag einen gemütlichen Mannschaftsabend. Am Vormittag hatte das Team beim TSV Gilching/Argelsried ein 3:3-Unentschieden verbucht und die Vorbereitung somit ohne Testspiel-Niederlage abgeschlossen. „Wir haben ansprechende Ergebnisse erzielt“, freute sich Rakaric vor allem über das 2:1 gegen Moosinning sowie die beiden Treffer der Neuen Häusler und Tougan.

Heute, 18:30 Uhr SV Dornach SV Dornach FC Aschheim FC Aschheim 18:30 PUSH

Beim Vorjahres-Vierten der Bezirksliga Süd taten sich seine Schützlinge zunächst schwer, bewiesen dann aber große Moral. Moritz Niedworok (13.), Maximilian Karl (19.) und Ben Bauer (54.) schienen die Gilchinger auf die Siegerstraße geschossen zu haben, doch die Dornen glichen dank eines Doppelschlags von Hugo Heise (73./77.) und einen Last-Second-Treffer von Felix Partenfelder (90.+4) noch zum 3:3 aus. „Dass wir 0:3 hinten lagen, weil uns einfach die nötige Passschärfe und Ballkontrolle fehlten, hat hoffentlich für ein ‚Hallo-wach‘ gesorgt, sagte Rakaric, der umgekehrt auch auf einen positiven Effekt setzt, weil seine Elf den Rückstand aufholte. „Grundsätzlich darf man aber die Resultate der Vorbereitung nicht überbewerten, in der Liga werden wir mit Sicherheit noch eine Schippe drauflegen müssen“, so der 40-Jährige, der nicht damit rechnet, dass seine Elf gleich durchstartet. Schließlich kämen die Sommerferien erst noch, und viele Akteure würden sich dann in den Urlaub verabschieden.

Zwei seiner Stammspieler fallen früh für längere Zeit aus. Während Hugo Heise – der 21-Jährige steht nur noch im Auftaktspiel gegen den FC Aschheim (Freitag, 18.30 Uhr) zur Verfügung – studienbedingt für elf Monate nach Barcelona geht, zog sich der von der U19 des FC Ismaning gekommene Kian Loy bei seinem Debüt im SVD-Trikot (0:0 gegen den SV München-West) einen Riss des Syndesmosebandes zu und fällt vermutlich für ein Dreivierteljahr aus. Rakaric: „Das ist wirklich bitter für Kian, und das nur drei Tage nach seinem 18. Geburtstag.“ (guv)