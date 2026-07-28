SV Dornach siegt klar im Derby – und feiert trotzdem kaum

Ehrentreffer: FCA-Torschütze Leon Hoffmann meldet sich nach mehrmonatiger Verletzungspause zurück. – Foto: Christian Riedel

Der SV Dornach hat den FC Aschheim im Ortsduell der Fußball-Bezirksliga Nord mit 5:1 geschlagen. Trotzdem verzichteten die Sieger auf große Feierlichkeiten – während die Verlierer optimistisch bleiben.

Vor dem Anpfiff verabschiedete der Gastgeber noch seine altgedienten Spieler Markus Hanusch (zwölf Jahre SV Dornach, Karriere beendet) und Jakob Krütten (knapp neun Jahre SV Dornach, jetzt SV Waldperlach), nach dem Spiel waren sich die Verantwortlichen zwar bewusst, dass die drei Punkte für einen gelungenen Saisonstart stehen, ließen aber die Kirche im Dorf.

Die einen machten keine Anstalten, den Derbysieg großartig zu feiern, die anderen waren alles andere als zutiefst betrübt. Aktuelles Leistungsgefälle und die unterschiedliche Erwartungshaltung spiegelten sich nach dem Ortsduell der Fußball-Bezirksliga Nord nicht so wider, wie man es nach dem klaren 5:1-Erfolg des SV Dornach über den FC Aschheim vermutet hätte.

„Die Mannschaft hat es insgesamt gut gemacht – gerade auch die von der Bank gekommenen Spieler haben für frischen Wind gesorgt“, sagte Robert Rakaric, der bei seinem Pflichtspiel-Einstand als SVD-Coach je einen Treffer von gleich drei Neuzugängen – Christian Häusler (zuletzt FC Moosinning), Juri Falch (SVN München ), Luca Geiling (SV Akgüney Spor München) – bejubeln durfte. Letzterer spielte zuletzt noch in der Kreisklasse, kam für Dylan Tougan in die Partie (69.) und setzte mit dem Treffer zum 5:1 den Schlusspunkt, indem er einen Aussetzer von Albin Crnogaj bestrafte (89.).

Dass die Niederlage so deutlich ausfiel, erklärte Aschheims Vorsitzender Matthias Trägner mit den „vielen individuellen Fehlern“. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass das Ganze auch in ein Debakel hätte münden können. Schließlich wurden den Dornen zwei Treffer mindestens fragwürdig wegen Abseits aberkannt, zudem betrieb die Mannschaft vor allem nach der Pause exzessiven Chancenwucher. Ex-Torjäger Rakaric: „Da fehlte uns der Killerinstinkt – wir müssen gieriger und konsequenter sein.“

Dornachs Vorsitzender Peter Aicher sah trotz des Sieges noch „viel Luft nach oben“ und war am Ende sogar ganz froh, dass die Aschheimer nicht noch mehr Tore kassierten: „Sonst heben unsere Jungs womöglich gleich ab.“ Sein Gegenüber Trägner gab sich trotz der Auftaktniederlage optimistisch: „Das Potenzial ist da, die Mannschaft bekommt keinen Druck von uns und braucht einfach noch ein paar Spiele, um sich so richtig zu finden.“

Aschheims Torschütze Leon Hoffmann geht zwar davon aus, dass es „eine harte Saison“ wird, ist aber zuversichtlich, den Klassenerhalt schaffen zu können. „Wir sind eine junge Truppe, und der Zusammenhalt ist schon nach der kurzen Zeit deutlich zu spüren“, sagte er: „Man muss auch berücksichtigen, dass wir noch vor knapp sechs Wochen gerade einmal sieben Leute im Training waren. Es hat eben gedauert, bis der Kader komplett ist.“

Für Leon Hoffmann war das Ehrentor gegen Dornach ein persönliches Glanzlicht. Nach einer mehrmonatigen Verletzungspause meldete sich der großgewachsene Angreifer mit einem schulbuchmäßigen Kopfballtreffer zurück. „Das war ein toller und wichtiger Moment für mich“, sagt der 22-Jährige, der in der U19 für den SV Waldeck-Obermenzing spielte und vom VfR Garching zu den Dornen kam. (guv)