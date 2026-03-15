SV Dornach siegt beim ESV Freilassing mit 3:1 im Abstiegskampf

Junes Amdouni SV Dornach – Foto: Fupa

Der SV Dornach feiert einen wichtigen Auswärtssieg. Die Entscheidung fiel erst in der Schlussphase nach einem späten Ausgleichstor.

Nach drei Spielen ohne Sieg haben die Landesliga-Fußballer des SV Dornach mit dem 3:1 beim ESV Freilassing drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit kamen die Dornen mit viel Power aus der Kabine, verloren dann kurzzeitig den Faden und schlugen nach dem späten Ausgleichstor der Gastgeber noch einmal entscheidend zurück. Als es in die Crunchtime ging, waren die Gäste widerstandsfähiger und im Abschluss konsequenter.

Seine beste Phase vor der Pause krönte der Aufsteiger mit dem Führungstreffer durch Junes Amdouni, der für den angeschlagenen Fabian Aicher von Beginn an auf dem Platz stand. Der Neuzugang hatte nach einem schönen Pass in die Tiefe nur noch die Freilassinger Georg Wieser und Thomas Unterhuber vor sich, schob den Ball dem Verteidiger durch die Beine und war vor dem Torhüter dann die Ruhe selbst (37.).

Amdouni hatte zuvor einen Kopfball knapp am Kasten vorbei gesetzt (25.) und Angreifer Can Bozoglu den Ball nach einer Flanke in guter Schussposition nicht voll getroffen (17.). Die beste ESV-Gelegenheit im ersten Durchgang verpasste Mittelfeldspieler Rejan Kryezi, der unmittelbar vor dem Pausenpfiff die Querlatte anvisierte (43.).

„Wir sind dann richtig gut in die zweite Halbzeit gestartet, hatten reichlich Spielkontrolle und kassieren trotzdem das 1:1, weil wir viele unserer Angriffe nicht anständig zu Ende fahren und uns unnötige Ballverluste leisten“, sagte der Dornacher Trainer Sebastian Wastl. Auch unmittelbar vor dem Ausgleich durch Timo Portenkirchner (77.) kam seinen Schützlingen im Mittelfeld die Kugel abhanden, die über zwei Stationen ausgerechnet beim Freilassinger Torschützen vom Dienst (jetzt 19 Saisontreffer) landete.

Die kurz zuvor eingewechselten Manuel Ring und Felix Partenfelder brachten die Gäste in einer Co-Produktion auf die Siegerstraße: Der SVD-Spielertrainer passte von der rechten Seite scharf an die Strafraumkante, wo Partenfelder den Ball zum 2:1 versenkte (84.). In der zerfahrenen Schlussphase verteidigten die Gäste sicher und schlossen in Person von Leon Rexhaj tief in der Nachspielzeit noch einen Konter erfolgreich ab.

ESV Freilassing – SV Dornach 1:3 (0:1). SV Dornach: Bertic – Reiter (86. Buck), Mrowczynski, Kampmann (46. Albers), Hamdard – Rexhaj, Todorovic – Diarra (56. Scholz), Amdouni (75. Ring), Heise (69. Partenfelder) – Bozoglu. Tore: 0:1 Amdouni (37.), 1:1 Portenkirchner (77.), 1:2 Partenfelder (84.), 1:3 Rexhaj (90.+8). Schiedsrichter: Katrin Filser (SC Bruckberg). Zuschauer: 200.