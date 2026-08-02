SV Dornach schlägt Karlsfeld 3:1 – Torwart sieht Rot

Christian Häusler (SV Dornach): Der Neuzugang schießt sein zweites Saisontor. – Foto: fupa

Der SV Dornach hat das Duell der Landesliga-Absteiger gegen den TSV Eintracht Karlsfeld mit 3:1 gewonnen. Karlsfelds Torwart Nicolas Eicher musste nach 21 Minuten vom Platz, weil er außerhalb des Strafraums den Ball mit der Hand abwehrte.

Die Fußballer des SV Dornach haben das Duell der Landesliga-Absteiger für sich entschieden und den TSV Eintracht Karlsfeld mit 3:1 bezwungen. „Wir haben durch stabile Defensivarbeit, starke Mentalität und effiziente Chancenverwertung überzeugt“, freute sich Dornachs Trainer Robert Rakaric über den zweiten Dreier im zweiten Spiel der Bezirksliga-Saison: „Der Sieg war aufgrund der klareren Aktionen und der besseren Struktur vollkommen verdient.“

Mit einem direkten und platzierten Freistoß-Hammer ins entlegene rechte Eck brachte Fabian Aicher die Heimelf früh in Führung (13.), und dann überschlugen sich die Ereignisse.

Nur wenig später glichen die Karlsfelder durch Jonas Kuhn zum 1:1 aus (16.), mussten kurz darauf aber in Unterzahl weitermachen, weil ihr Torwart Nicolas Eicher die Rote Karte sah. Der 21-Jährige stand klar außerhalb des Strafraums, als er bei seiner Abwehraktion den Ball in die Hand nahm und so als letzter Mann eine eindeutige Torchance der Dornen verhinderte (21.).

Die nutzten dann das Momentum, als Simon Reitmayer nach einem Eckstoß von Felix Partenfelder am höchsten stieg und den Ball wuchtig per Kopf versenkte (24.). Das 2:1 bedeutete war denn auch schon das Halbzeit-Resultat, weil sich die Gäste auch mit einem Akteur weniger auf dem Platz gegen die drohende Niederlage stemmten.

Die Dornacher ließen jedoch nichts anbrennen und legten nach Wiederbeginn schnell nach. Felix Partenfelder verlängerte einen langen Ball auf Christian Häusler, der dann frei vor dem Strafraum stand, kurz verzögerte und den Ball mit links ins lange Eck schob – der zweite Saisontreffer des Neuzugangs aus Moosinning (54.). (guv)

SV Dornach – TSV Eintracht Karlsfeld 3:1 (2:1) Dornach: Bertic – Reiter, Mitin, Albers, Yilmaz (5. Scholz) – Soheili (37. Hofberger), Falch – Reitmayer, Aicher (85. Wagatha), Partenfelder – Häusler (71. Idrissi) Tore: 1:0 Aicher (13.), 1:1 Kuhn (16.), 2:1 Reitmayer (24.), 3:1 Häusler (54.) Rot: Nicolas Eicher (21., Karlsfeld) Schiedsrichter: Simon Hellmaier (SV DJK Götting) – Zuschauer: 190