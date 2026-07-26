SV Dornach schlägt FC Aschheim im Derby

Immer am Drücker: Der SV Dornach (blaue Trikots) dominierte das Derby gegen den FC Aschheim klar. – Foto: Christian Riedel / fotografie-

Der Landesliga-Absteiger hat den Fast-Aufsteiger vor 400 Zuschauern deutlich besiegt. Aschheims Trainer setzt auf ein komplett runderneuerte Team mit einem Durchschnittsalter von 20 Jahren.

Auch bei Standards war die FCA-Elf anfällig, wie nicht nur das Führungstor durch René Reiter zeigte: Der Freistoß von Hugo Heise landete am langen Pfosten, wo Dornachs Linksverteidiger nur noch den Fuß hinhalten musste (8. Minute). Christian Häusler (16.) und Myroslav Mitin (18.) schnupperten am 2:0, das dann Kapitän Noah Soheili erzielte, nachdem ihm ein Abwehrspieler den Ball unbedrängt aufgelegt hatte (19.). Mesic reagierte mit zwei frühen Wechseln (23./26.), aber die Dornacher legten nach. Häusler erzielte nach einem Eckstoß von Felix Partenfelder den ersten Pflichtspieltreffer für seinen neuen Klub (27.).

Im Ortsderby zwischen Landesliga-Absteiger und Fast-Landesliga-Aufsteiger haben die Fußballer des SV Dornach den FC Aschheim mit 5:1 besiegt und in der Bezirksliga Nord eine erste Duftmarke gesetzt. Vor allem in der Anfangsphase der einseitigen Partie tat sich das komplett runderneuerte Team der Gäste schwer und offenbarte grundsätzlich noch große Abstimmungsprobleme. „Wir haben hier nicht von einem Sieg geträumt und wissen, wo wir stehen“, sagte Aschheims Chefcoach Mirza Mesic: „Es ist klar, dass wir die Fehler reduzieren müssen und mehr Körperlichkeit brauchen.“

Aschheims junge Wilde um den 40-jährigen Falk Schubert – den Kapitän mal ausgenommen lag das Durchschnittsalter im Freitagsaufgebot bei 20 Jahren – kämpften unverdrossen weiter und kamen auf 1:3 heran: Bei ihrer ersten klaren Offensivaktion landete die gut getimte Flanke von Altan Duman auf dem Kopf von Leon Hoffmann (35.).

„Das Gegentor war unnötig“, bemängelte Dornachs Trainer Robert Rakaric das Defensivverhalten in dieser Szene: „Da sind wir zu passiv und kommen nicht in die Zweikämpfe.“ Insgesamt war Rakaric aber zufrieden, schließlich diktiert seine im Umbruch das Geschehen: „Das war ein guter erster Schritt.“ Auch beim 4:1 nutzten die Dornen ihre Freiheiten: Neuzugang Juri Falch marschierte an drei Aschheimern vorbei (39.).

Vor rund 400 Zuschauern kamen die Gäste mutiger aus der Kabine und schienen zu größerer Sicherheit zu finden. Sie blieben jedoch im Angriff harmlos und mussten in der Abwehr leiden. Heise (65.), Mitin (66.), Häusler (67., Pfosten), Dylan Tougan (68.) und Luca Geiling (70.) ließen hochkarätige Torchancen liegen. Heise setzte zudem einen von Albin Crnogaj an Simon Reitmayer verschuldeten Strafstoß an den Pfosten (75.). Neuzugang Geiling bestrafte einen weiteren Defensiv-Schnitzer schließlich mit dem Tor zum 5:1 (89.).