SV Dornach: Relegation ist fix, jetzt soll‘s der Titel werden

Ihren Platz in der Aufstiegsrelegationsrunde zur Landesliga haben die Fußballer des SV Dornach seit dem vergangenen Wochenende bereits sicher, jetzt wollen sie dafür sorgen, dass sie diesen Umweg nicht gehen müssen und mit einem Sieg beim TSV Fridolfing (Samstag, 14 Uhr) einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft machen.

„Der TSV Dorfen spielt eine Mega-Rückrunde, das muss man neidlos anerkennen“, sagt Dornachs Trainer Sebastian Wastl mit Blick auf das Fernduell mit dem zwei Punkte schlechter dastehenden Tabellenzweiten: „Bei uns war im Training richtig viel Zug drin, und jetzt müssen wir in Fridolfing über die volle Distanz den Biss zeigen, den wir in den letzten 20 Minuten in Holzkirchen (3:0, d. Red.) hatten.“

Das Schlusslicht steht mit bis dato erst vier Siegen und 26 Treffern bereits als Absteiger der Bezirksliga Ost fest, und Wastl ist gespannt, wie der Gegner – das Hinspiel endete 6:0 für die Dornen – auftritt: „Es kann sein, dass sie hinten dichtmachen, um das Schlimmste zu verhindern – oder sie gehen volles Risiko, weil sie eben nichts zu verlieren haben.“ Am Ende sei aber entscheidend, dass seine Elf das abrufe, was sie zu leisten imstande sei und gegen einen Kontrahenten aus dem unteren Tabellendrittel für klare Verhältnisse sorge – zuletzt in Raubling (1:1) und in Siegsdorf (0:0) hatten die Dornacher wertvolle Punkte verschenkt. „Wir werden versuchen, befreit aufzuspielen, schließlich sind wir in der Aufstiegsrunde sicher dabei. Ein frühes Tor wäre dabei hilfreich“, sagt Wastl vor dem Duell der bisher fairsten Teams der Liga.

Simon Kampmann steht nach seiner Pause wegen einer Muskelverletzung wieder im SVD-Kader und könnte erstmals seit dem 3:0 gegen den FC Töging im November 2024 zum Einsatz kommen. Wastl: „Simon hat sehr gut trainiert und kann womöglich unsere Dauerbrenner in der Zentrale entlasten.“ (guv)