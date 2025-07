SV Dornach präsentiert vier weitere Neuzugänge – „Es gilt jetzt eine Schippe drauf zu legen“

Die Fußballer des SV Dornach haben in Sachen Personal noch einmal nachgelegt und mit der Verpflichtung von weiteren vier – jungen – Spielern die Planungen für ihre allererste Landesliga-Saison abgeschlossen. „Das war es jetzt mit den Neuzugängen“, bestätigt Spielertrainer Manuel Ring auf Merkur-Anfrage.

Weil Hugo Kaiser den Verein in Richtung SV Waldperlach verlassen hatte, wurden die Dornen auch auf der Torwart-Position aktiv und verpflichteten vom FC Ismaning den 18 Jahre alten Leon Cuni (18), der unter anderem beim FC Memmingen und Wacker Burghausen ausgebildet wurde. Mittelfeldspieler Anes Smajilovic (27) verlässt die Dornacher indes nach zwei Jahren und geht zum Kreisligisten SpVgg Feldmoching.

Nach drei Testspielsiegen in Serie musste der SV Dornach am Wochenende beim 2:2 gegen den Bezirksligisten SC Eintracht Freising mit einem Unentschieden zufrieden sein. Fabian Aicher (17.) und Soufian Tauber (50.) brachten die Heimelf zweimal in Führung, für die vom früheren SVD-Coach Alexander Schmidbauer trainierten Gäste trafen Bastian Lomp (45.) und Felix Fischer (54.).

SV Dornach mit solidem Start: „Die Tests waren ordentlich“

Ring wechselte wie sein Gegenüber Schmidbauer fast komplett durch und stellte im Vergleich zu den vorherigen Partien einen Leistungsabfall fest. „Deswegen gilt es jetzt wieder eine Schippe drauf zu legen und von Mal zu Mal besser zu werden“, sagte der 34-Jährige mit Blick auf das heutige Heimspiel (Dienstag) gegen Landesliga-Absteiger VfB Forstinning (19.30 Uhr) und die Liga-Generalprobe bei Bayernligist FC Ismaning (Samstag, 17 Uhr).

Dank der Tore von Felix Partenfelder (24.) und Sebastian Mandler (68.) hatten die Dornacher zuletzt ihren Ex-Liga-Konkurrenten FC Moosinning mit 2:0 geschlagen und davor auch beim Südwest-Landesligisten TSV Dachau mit 3:1 triumphiert. Fabian Aicher (41.), Mika Anneser (78.) und Manuel Wagatha (83.) erzielten die Tore für den Sieger, für Dachau war Sebastian Löser (64.) erfolgreich. Manuel Ring: „Die Tests waren ordentlich – wir haben noch einiges ausprobiert und den einen oder anderen Spieler auf einer anderen Position getestet.“