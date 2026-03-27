SV Dornach muss im „nächsten Endspiel" unbedingt punkten

Entschlossen auftreten im Abstiegskampf: Dornach (Junes Amdouni, gelb) hat das 2:2 gegen Grünwald nicht weitergeholfen. – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Im Duell der Aufsteiger wollen die einen unbedingt verhindern, dass sie auf einen Abstiegsrelegationsplatz abrutschen, und die anderen dafür sorgen, dass sie auf der Zielgeraden der Saison nicht noch handfest um den Klassenerhalt kämpfen müssen. Die Formkurve spricht für die Fußballer des SV Dornach, die an diesem Sonntag (14.30 Uhr) beim SV Aubing mit der Erinnerung an die gute Leistung im zurückliegenden Auswärtsspiel beim ESV Freilassing (3:1) anreisen und seit dem Ende der Winterpause etwas konstanter aufspielen als der Gastgeber. Der trumpfte zwar über weite Strecken der Vorrunde gerade in der Offensive auf und ärgerte so manchen Gegner – unter anderem auch die Dornen beim 3:1 im Hinspiel –, gewann nur eine der letzten zwölf Partien und hat daher momentan nur noch vier Punkte mehr auf dem Konto (32) als der direkte Widersacher auf Platz 14 (28).

„Es ist das nächste Endspiel für uns“, sagt Dornachs Sebastian Wastl mit Blick auf die anstehende Aufgabe, die unter der Woche auch absolute Priorität genoss: Während am Dienstag ein bunt zusammengewürfelter SVD-Kader in der zweiten Runde der Toto-Pokal-Qualifikation beim Liga-Rivalen Kirchheimer SC mit 0:4 verlor, stand Wastl mit seinem Stammpersonal auf dem Trainingsplatz. Wastl: „Wir verfallen jetzt nicht in große Trauer, dass wir ausgeschieden sind – unser Fokus gilt dem Abstiegskampf. Das Unentschieden gegen Grünwald hat uns nicht weitergeholfen.“