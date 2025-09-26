SV Dornach: Mit Einzelgesprächen zurück in die Spur

Seit dem 8. August haben die Landesliga-Fußballer des SV Dornach nicht mehr gewonnen, das 2:5 zuletzt gegen Mitaufsteiger SV Wacker München war ein weiterer heftiger Nackenschlag. Auch wenn zur Wahrheit gehört, dass sie nur die letzten drei Partien komplett abgaben. Das Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten TSV 1860 Rosenheim (Samstag, 14 Uhr) ist auf dem Papier nicht dazu geeignet, die dringend nötige Kehrtwende einzuläuten.

Obwohl die Rosenheimer jüngst eine 0:4-Packung beim SB Chiemgau Traunstein einstecken mussten, sind sie in dieser Runde bis dato erst zweimal als Verlierer vom Platz gegangen, weisen mit 16 Punkten und 14:5 Toren zudem eine hervorragende Heimbilanz auf. Spannend wird sein, zu beobachten, wie empfindlich die Traunstein-Pleite die Elf von Trainer Wolfgang Schellenberg tatsächlich getroffen hat.

„Dass es jetzt nach Rosenheim geht, ist eher positiv für uns, weil wir grundsätzlich erst einmal nichts zu verlieren haben“, sagt Dornachs Trainer Sebastian Wastl: „Bei uns gab es unter der Woche viele Einzelgespräche, und wir haben den Jungs klar gesagt, was wir ändern müssen.“ Über einen Zeitraum von knapp eineinhalb Jahren sei es für die Mannschaft inklusive Aufstieg sehr gut gelaufen, die letzten Wochen dann eben nicht mehr. Wastl: „Dass eine solche Phase kommt, war abzusehen. Jetzt gilt es, als Einheit wieder auf den Erfolg hinzuarbeiten. Und die Mannschaft muss dahin wollen.“

Bei der Niederlage gegen den SV Wacker hatte der SVD-Coach bei seinen Schützlingen ein „Jetzt-erst-recht“ vermisst, stattdessen sei nach dem 2:5 in der 66. Minute keine Gegenwehr gekommen: „Es geht nicht, dass wir die Köpfe hängen lassen, wenn es mal nicht so läuft.“

Während René Reiter (angeschlagen) und Maurice Albers (Beruf) diesmal passen müssen, stehen Simon Kampmann und Markus Hanusch wieder im Kader. Noah Soheili und Manuel Wagatha sind ins Aufbautraining eingestiegen. (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Cuni (Bertic) – Buck, Hanusch, Mrowczynski, Hamdard – Diarra, Rexhaj, Mandler (Kampmann), Partenfelder – Ring – Bozoglu