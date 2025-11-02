SV Dornach kassiert zwei späte Gegentore beim FC Schwabing

Nach einer Führung zur Pause rutscht der SV Dornach durch die Niederlage beim FC Schwabing gefährlich nahe an die Abstiegsrelegation.

Dornach – Ein gebrauchter Sonntag für die Landesliga-Fußballer des SV Dornach: Der Aufsteiger verliert beim FC Schwabing durch zwei späte Gegentore 1:2. Als „maximal bitter“ empfand Trainer Sebastian Wastl denn auch die Niederlage, durch die seine Mannschaft gefährlich nahe an die Abstiegsrelegationsplätze abrutschte. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit hatten beide Teams neben einigen Torannäherungen je eine Topchance zu verzeichnen: Schwabings Angreifer Giacinto Sibilia verpasste das mögliche 1:0 (16.), auf der anderen Seite legte Can Bozoglu den Ball nach Vorarbeit von Felix Partenfelder in guter Position am Kasten vorbei (32.).

Als dann Lorenz Scholz kurz vor der Pause einen an Simon Kampmann verursachten Foulelfmeter verwandelte (45.+1), gingen die Gäste mit einer Führung in die Kabine, mussten den nach dem Strafstoß-Tritt angeschlagenen Kampmann aber mit Schmerzen an der Achillessehne auswechseln (62.) und wenig später auch den zweiten Sechser Dominik Beutler mit Knieproblemen vom Feld nehmen (78.). „Auf der Position hatten wir eh schon umgebaut, jetzt mussten wir uns in der Defensivarbeit komplett anders aufstellen“, sagte Wastl.

Das sei ärgerlich gewesen, weil seine Schützlinge offensiv gute Ansätze gezeigt, „die Bälle dabei aber nicht konsequent genug in die Spitze“ gespielt hätten. Auch FC-Coach Steven Zepeda stellte fest, dass die Dornacher „bei zwei Umschaltmomenten“ sehr gefährlich gewesen seien und da auch das zweite Tor hätten nachlegen können, war aber in Sachen Strafstoß-Entscheidungen bedient. „Wenn wir da immer das gleiche Maß anlegen, dann kriegen wir zwei Elfmeter und Dornach einen“, hatte er vor dem 0:1 kein Foul gesehen und forderte dafür bei einer zweifelhaften Szene in der 24. Minute den Elfmeter für seine Elf: „Da wird Bendix Kruse beim offenen Abschluss gelegt.“

Mit zunehmender Spielzeit entwickelte die Heimelf nach der Pause immer größeren Druck. „Da haben wir ein wenig den Kopf verloren“, sagte Wastl, der mitansehen musste, wie die für ihre späten Treffer berüchtigten Schwabinger noch entscheidend zuschlugen. Sibilia verwandelte einen an Niklas Tatzer verschuldeten Strafstoß, den Wastl wiederum „nicht gegeben“ hätte (86.), und der eingewechselte Thomas Hentschel setzte am langen Pfosten kurz darauf tatsächlich den „Lucky Punch“ (88.).