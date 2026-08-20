SV Dornach kassiert Ausgleich in der 96. Minute – drittes Remis in Folge

Der SV Dornach führt beim TSV Rohrbach bis tief in die Nachspielzeit mit 1:0. Dann trifft Jonah Schabenberger zum 1:1-Endstand.

Die Bezirksliga-Fußballer des SV Dornach sahen im Auswärtsspiel beim TSV Rohrbach lange Zeit wie der sichere Sieger aus, doch nach dem Gegentreffer zum 1:1 tief in der Nachspielzeit blieb ihnen lediglich ein Punkt – es war das dritte Unentschieden in Folge für den Landesliga-Absteiger. Dornachs Trainer Robert Rakaric machte seiner Elf keinen Vorwurf: „Die Jungs kämpfen und wehren sich mit allem, was sie haben. Sie haben sich Torchancen für zwei Spiele erarbeitet. Leider ist der Ertrag aktuell nicht hoch genug, um daraus ein klares Ergebnis zu machen. Genau daran müssen wir arbeiten.“ Den Gästen boten sich schon in der ersten Halbzeit genügend Gelegenheiten – unter anderem bei guten Abschlüssen durch Lorenz Scholz und Fabian Aicher –, belohnten sich aber nur einmal für den von ihnen betriebenen Aufwand. Kurz vor der Pause lenkte Rohrbachs Keeper Jürgen Maier einen Distanzschuss von Domenico De Marco so gerade noch an die Latte, Felix Partenfelder reagierte am schnellsten und köpfte den Abpraller zum 1:0 ins Tor (43.).

Auch nach dem Seitenwechsel tauchten die Dornen immer wieder gefährlich vor dem gegnerischen Kasten auf. So kam der eingewechselte Christian Häusler gänzlich frei zum Kopfball und setzte ihn ans Außennetz, und der ebenfalls ins Spiel gekommene Luca Geiling hatte Pech, dass seine Direktabnahme in letzter Sekunde von einem Abwehrspieler per Grätsche geblockt wurde. „Wir haben eigentlich alles weg verteidigt, was es zu verteidigen gab – und dann bestrafte der Gegner gnadenlos eine kurze Unachtsamkeit“, sagte Rakaric über den späten Rohrbacher Ausgleich durch Jonah Schabenberger (90.+6).