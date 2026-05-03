SV Dornach kassiert 0:6-Heimdebakel gegen TSV Murnau

Fussball, Landesliga Südost, SV Dornach - TSV 1865 Murnau Adam Diarra (SV Dornach, 13) und Leon Cuni (Torwart, Dornach, 1) nach dem gegentor zum 0:1 enttaeuscht schauend – Foto: Sven Leifer

Die höchste Saisonniederlage verschärft die Lage des SV Dornach im Abstiegskampf. Die Verfolger rücken immer näher heran.

Die drei Punkte waren nicht unbedingt eingeplant, und doch schmerzte die bis dato höchste Saisonniederlage. Die Landesliga-Fußballer des SV Dornach sind gegen den Tabellendritten TSV Murnau mit 0:6 untergegangen und spüren im Kampf um den Klassenhalt den Atem der Teams aus Karlsfeld und Garmisch-Partenkirchen im Nacken. „Wie erwartet ist Murnau 90 Minuten marschiert, und wir sind in der zweiten Halbzeit irgendwann gar nicht mehr richtig nachgegangen“, hakte Dornachs Trainer Sebastian Wastl die „verdiente Niederlage“ schnell ab: „Der Fokus gilt jetzt bereits dem Spiel in Kastl.“

Die seit Ende der Winterpause ungeschlagenen Gäste nahmen sofort das Heft in die Hand und waren feldüberlegen, fanden aber nicht gleich in ihren Rhythmus. Immer wieder machten die Dornen im Mittelfeld die Räume eng und erstickten Torchancen im Keim. Gleich seine erste Gelegenheit wusste der Favorit allerdings zu nutzen – ein von Philipp Mühlbauer direkt getretener Freistoß fand aus 22 Metern den Weg durch die Dornacher Mauer und sprang mithilfe des Innenpostens über die Linie (21.). Doppelt bitter für die Heimelf: Nach einer Flanke von Simon Reitmayer kam Fabian Aicher in der Mitte frei zum Kopfball, verfehlte das Tor aber um Haaresbreite (25.). Es blieb die einzige glasklare Chance des Aufsteigers, der nur noch eine weitere Torannäherung erneut durch Aicher verzeichnete (53.). Noch vor der Pause legte Jannis Braun das 2:0 für die Gäste nach (39.).

Mit Beginn der zweiten Hälfte schalteten sie einen weiteren Gang höher und hatten die klare Mittelfeld-Hoheit. Ein Abseitstor von Bastian Adelwart (61.) leitete die beste Phase der Murnauer ein. Sanel Dacic verpasste noch knapp (71.), und Fabian Heiland scheiterte aus kurzer Distanz an SVD-Keeper Leon Cuni (73.), dann nutzte erneut Braun nach Vorarbeit von Dacic den sich ihm bietenden Raum zum 3:0 und für die Vorentscheidung (77.).

Torgefahr nicht mal ansatzweise

Die Dornacher schienen sich jetzt in die Niederlage zu fügen: Sie kamen praktisch in jedem Zweikampf mindestens einen Schritt zu spät und brachten das gegnerische Tor nicht ansatzweise in Gefahr. Murnaus Kapitän Mühlbauer verwandelte einen zweiten Freistoß direkt (82.), und nachdem ein weiter Ball von Dornachs Markus Buck postwendend zurückgekommen und der davoneilende Fabian Erhard für den Torschützen Felix Lautenbacher aufgelegt hatte, prangte ein 0:5 auf der Anzeigetafel (84.). Der eingewechselte Erhard setzte dann den Schlusspunkt (87.).

SV Dornach – TSV Murnau 0:6 (0:2) SV Dornach: Cuni – Reitmayer, Hanusch (9. Beutler), Mrowczynski, Reiter (77. Buck) – Rexhaj, Kampmann (81. Soheili) – Heise (46. Partenfelder), Bozoglu, Diarra (59. Scholz) – Aicher. Tore: 0:1 Mühlbauer (21.), 0:2 Braun (39.), 0:3 Braun (77.), 0:4 Mühlbauer (82.), 0:5 Lautenbacher (84.), 0:6 Erhard (87.). Schiedsrichter: Julian Henning (FC Egglham). Zuschauer: 166.