SV Dornach im Spiel eins nach dem Trainerrauswurf Manuel Ring springt ein

Finden die Bezirksliga-Fußballer des SV Dornach in Spiel eins nach der Entlassung von Chefcoach Alexander Schmidbauer zurück in die Erfolgsspur? Interimstrainer Manuel Ring fehlt in der Partie bei der SpVgg Kammerberg Personal.