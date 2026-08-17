SV Dornach holt Vanja Vranjes: 31-Jähriger verstärkt Mittelfeld

– Foto: Sven Leifer

„Gerade unter der Woche wird es darauf ankommen, von Beginn an wach zu sein und die Zweikämpfe anzunehmen“, fordert Rakaric die entsprechende Konzentration von seinen Schützlingen ein und erwartet mehr Konsequenz in der Offensive: „Im Vergleich zum Dachau-Spiel muss im letzten Drittel mehr passieren.“

Mit dem TSV Rohrbach wartet am Mittwoch (18.15 Uhr) der zweite Kontrahent der englischen Woche auf die Fußballer des SV Dornach. „Das ist sicherlich ein unangenehmer, schwieriger Gegner. Wir kennen die Mannschaft und wissen, dass wir uns auf ein intensives Spiel einstellen müssen“, sagt Dornachs Trainer Robert Rakaric über den Bezirksliga-Dino, der aktuell die 13. Saison in Serie in der Nord-Staffel absolviert. Die Rohrbacher sind unter ihrem Regionalliga-erfahrenen Spielertrainer Philipp Federl mit einem 6:1 gegen den SV Denkendorf gestartet, haben seitdem aber nicht mehr gewonnen und unterlagen zuletzt beim FC Gerolfing mit 0:2.

Mit dem bisherigen Saisonverlauf ist der SVD-Coach „grundsätzlich zufrieden“. Immerhin sei man noch ungeschlagen und habe gezeigt, dass sie auch schwierige Phasen überstehen könne: „Natürlich hätten wir den einen oder anderen Punkt mehr holen können, aber insgesamt stimmt die Entwicklung.“ Mit Vanja Vranjes haben die Dornacher kurzfristig noch eine Verstärkung dazugewinnen können. „Vanja bringt bereits Bezirksliga-Erfahrung aus seiner Zeit beim FC Aschheim mit und kennt die Liga. Er hat einen guten Eindruck hinterlassen und wird uns weiterhelfen“, sagt Robert Rakaric über den 31-jährigen Mittelfeldspieler, der zuletzt beim SVN München sowie für die SK Srbija München auflief.

Dornachs Ex-Spielertrainer Manuel Ring erzielte derweil beim 5:1-Auswärtssieg des Süd-Bezirksligisten TSV Gilching-Argelsried beim FC Deisenhofen II seinen ersten Treffer für seinen neuen Verein.