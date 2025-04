SV Dornach holt sich gegen TuS die Tabellenführung zurück

Zwei Joker stechen spät beim 3:0-Sieg

Für ihren 17. Saisonsieg mussten die Dornacher einiges an harter Arbeit verrichten und hatten mit Felix Partenfelder sowie Lennard Schwarzmann spät stechende Joker parat. „Die Verunsicherung war deutlich zu spüren“, sagte Dornachs Trainer Sebastian Wastl über den nervösen Start seiner Schützlinge. Die Gastgeber standen sehr tief, verteidigten konzentriert und setzten mitunter auch zu gefährlichen Kontern an. Einen Distanzschuss von Emil Albrecht lenkte SVD-Keeper Dominik Bertic an den Pfosten (44.). Die Gäste tauchten häufiger im gegnerischen Strafraum auf, klare Abschlüsse verzeichneten sie selten. Wastl: „Der letzte Pass kam nicht so gut, und der Sechzehner war nicht so gut besetzt.“