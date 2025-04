SV Dornach holt sich die Tabellenführung zurück

Die Bezirksliga-Fußballer des SV Dornach haben im Fernduell mit dem TSV Dorfen zurückgeschlagen und sind nach dem 3:0-Erfolg beim TuS Holzkirchen wieder alleiniger Tabellenführer.

Zwei Joker stechen spät beim 3:0-Sieg

Für ihren 17. Saisonsieg mussten die Dornacher einiges an harter Arbeit verrichten und hatten mit Felix Partenfelder sowie Lennard Schwarzmann spät stechende Joker parat. „Die Verunsicherung war deutlich zu spüren“, sagte Dornachs Trainer Sebastian Wastl über den nervösen Start seiner Schützlinge. Die Gastgeber standen sehr tief, verteidigten konzentriert und setzten mitunter auch zu gefährlichen Kontern an. Einen Distanzschuss von Emil Albrecht lenkte SVD-Keeper Dominik Bertic an den Pfosten (44.). Die Gäste tauchten häufiger im gegnerischen Strafraum auf, klare Abschlüsse verzeichneten sie selten. Wastl: „Der letzte Pass kam nicht so gut, und der Sechzehner war nicht so gut besetzt.“

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit steigerte sich der Aufstiegskandidat merklich, sorgte unmittelbar nach der Pause gleich für Torgefahr, musste aber bei Holzkirchner Chancen für Maximilian Freundl (61.) und noch einmal Albrecht (77.) – Bertic rettete hier stark – ganz tief durchatmen. Kurz zuvor hatte der eingewechselte Partenfelder einen Dornacher Freistoß ins Kreuzeck gepflanzt (70.), und die Gäste spielten von da an deutlich befreiter auf. Hugo Heise erzwang nach einer schönen Kombination das Eigentor durch Julian Dolenga und die Vorentscheidung (82.). Schwarzmann traf sieben Minuten nach seiner Einwechslung im Anschluss an einen sehenswerten Angriff über Markus Buck und Partenfelder zum 3:0-Endstand (85.).

TuS Holzkirchen – SV Dornach 0:3 (0:0) SV Dornach: Bertic – Reitmayer, Wagatha, Hanusch, Buck – Scholz (78. Schwarzmann), Mandler, Soheili, Heise (86. Smajilovic) – Ring (48. Partenfelder) – Bozoglu (90. Idrissi). Tore: 0:1 Partenfelder (73.), 0:2 Dolenga (82., Eigentor), 0:3 Schwarzmann (85.). Schiedsrichter: Ken Eichentopf (SpVgg Mauern). Zuschauer: 105.