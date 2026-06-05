SV Dornach holt Seethaler: Ex-Aschheim-Coach bringt starkes Netzwerk mit

Ziel Klassenerhalt: Thomas Seethaler und der TSV Ottobrunn fiebern dem Rückspiel entgegen. – Foto: brouczek

Thomas Seethaler wird neue sportliche Leitung beim SV Dornach – gemeinsam mit Paul Schäfer. Der 55-Jährige coachte bis 2023 Ortsrivale FC Aschheim und verfügt laut Trainer Rakaric über Kontakte in der gesamten Region.

Am 22. Juni starten die Fußballer des SV Dornach in die Vorbereitung und stellen sich nach dem Abstieg aus der Landesliga neu auf: Im Kader ist Bewegung, und Cheftrainer Robert Rakaric steht eine umstrukturierte sportliche Leitung zur Seite. Die bilden jetzt Thomas Seethaler und Paul Schäfer sowie Thomas Hofer als Stabsstelle im Hintergrund. Letzterer war nach dem Rücktritt von René Reiter als Sportlicher Leiter interimsmäßig zum Bindeglied zwischen Team und Vorstand auserkoren worden. Der Ex-Vorsitzende und Mitgründer des Klubs führte dann auch die Gespräche mit den neuen Verantwortlichen: „Paul ist gefühlt ewig im Verein, und Thomas kenne ich auch schon viele Jahre. Der harte Kern der Mannschaft bleibt, und wir setzen zukünftig verstärkt auf junge Spieler.“ Seinen Kandidaten Thomas Seethaler erwischte Hofer genau zum richtigen Zeitpunkt. Der 55-Jährige – er coachte zwischen 2018 und 2023 auch Dornachs Ortsrivalen FC Aschheim – hatte den Verantwortlichen seines Ex-Klubs TSV Ottobrunn (seit 2024, zuletzt Vierter in der Kreisliga 3) schon im Winter signalisiert, dass er sich am Ende der Saison verabschieden werde.

Gerippe der Mannschaft bleibt bestehen

„Meine Zeit als Cheftrainer ist jetzt vorbei“, sagt Seethaler, der nach kurzer Bedenkzeit zusagte und sich auf die Herausforderung freut: „Es macht mir Spaß, wenn etwas Neues aufgebaut wird.“

Robert Rakaric setzt auf Seethalers Erfahrung als Trainer und auf dessen Kontakte: „Durch seine langjährige Arbeit in der Region verfügt er über ein starkes Netzwerk und ein gutes Gespür für Spielerprofile, die zu unserer Philosophie passen.“ Paul Schäfer ist seit knapp 20 Jahren in verschiedenen Funktionen für den SV Dornach tätig – unter anderem als Coach und Sportlicher Leiter im Jugendbereich sowie 2016/2017 an der Seite von Florian Brachtel als Interimstrainer der Ersten und zuletzt im Scouting für den Herrenbereich.

„Die Planungen laufen, wir stehen im gemeinsamen Austausch. Ich bin sicher, dass wir einen guten Kader bekommen“, sagt der 61-Jährige.

Schäfer habe „eine hervorragende Verbindung zur Mannschaft“ und kenne die Spieler in der Region sehr gut, betont Rakaric: „Durch seine Nähe zum Team und sein Gespür für die lokale Spielerszene bringt er wichtige Impulse für unsere sportliche Ausrichtung ein.“ Mit der Doppelbesetzung schaffe man die Basis, den Verein nachhaltig und stabil für die Zukunft auszurichten.

Das Gerippe der Mannschaft um erfahrene Akteure wie Felix Partenfelder, Dominic Bertic, René Reiter oder Manuel Wagatha herum bleibt bestehen. Stand jetzt wechseln Simon Hamdard und Leon Cuni zum Landesligisten TSV Grünwald, während sich Alexander Mrowczynski und Marko Todorovic mit unbekanntem Ziel verabschiedeten. Simon Kampmann wird den Verein laut Rakaric „aufgrund seiner Grundausbildung bei der Bundeswehr vorerst nicht weiter unterstützen können“.

Bis dato stehen drei Neuzugänge fest. Angreifer Christian Häusler (30) kommt von Landesliga-Aufsteiger FC Moosinning, Mittelfeldmann Luca Geiling (23) spielte zuletzt für Kreisliga-Aufsteiger SV Akgüney Spor München, und Torwart Hugo Kaiser (21) kehrt nach einer Saison beim Bezirksligisten SV Waldperlach zu den Dornen zurück. Trainer Rakaric: „Sowohl auf der abgebenden als auch auf der aufnehmenden Seite kann sich kurzfristig noch etwas tun.“