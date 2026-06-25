SV Dornach holt nach Abstieg zehn neue Spieler – acht verlassen den Verein

Leon Rexhaj (SV Dornach, 21) am Ball, dahinter Ismail Ben Ali (SVN, 23) – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Der SV Dornach startet mit einem runderneuerten Kader in die Vorbereitung auf die Bezirksliga Ost. Sportlicher Leiter Thomas Seethaler spricht von einer „Hausnummer".

Die erste Landesliga-Saison ist Geschichte: Die Fußballer des SV Dornach sind mit einem runderneuerten Kader in die Vorbereitung auf die anstehende Saison in der Bezirksliga Ost gestartet. Acht Spieler haben den Verein verlassen, mit Dominik Beutler sowie Simon Kampmann legen zudem zwei Akteure eine Pause ein, während Markus Hanusch zukünftig allein für die Zweite Mannschaft aufläuft.

Aus dem kurz vor der Relegationsrunde geschassten Trainerduo Sebastian Wastl und Manuel Ring wechselt Ersterer zum Dornacher Liga-Konkurrenten SV Waldperlach. „Es gab zwei, drei Gespräche, und dann war’s klar“, sagt der 38-Jährige: „Wir arbeiten mit jungen Spielern, und die Mannschaft hat Spirit.“ Als spielender Co-Trainer steht ihm Alexander Mrowczynski zur Seite, der wie Marko Todorovic von den Dornen dazu stößt. Ring sondiert die Lage: „Ich suche noch die für mich passende Lösung.“

Leon Rexhaj geht nach einer Saison in Dornach zum Bayernligisten FC Ismaning. Nach Simon Hamdard und Leon Cuni (beide TSV Grünwald) bleibt auch Can Bozoglu (FC Moosinning) der Landesliga erhalten. Noel Pfeiffer beendete wie schon Markus Buck seine Karriere.

Angesichts der vielen Abgänge mussten die Dornacher nachlegen und verpflichteten nach Christian Häusler (30/FC Moosinning) mit Dylan Tougan (22/SVN München) einen weiteren Angreifer. Neben Luca Geiling (23/SV Akgüney Spor München) sind Juri Falch (22/SVN München) und Kian Loy (17/FC Ismaning U19) zusätzliche Optionen fürs Mittelfeld. Für die Abwehr kommen David Blagojevic (21/SC Baldham-Vaterstetten), Domenico De Marco (23/SV Akgüney Spor München), Myroslav Mytin (21/FC Ismaning) und Yasin Yilmaz (19/SVN München). Fürs Tor war Hugo Kaiser (21) aus Waldperlach zurückgekehrt.

„Wir haben zehn neue vorwiegend junge Spieler geholt, das ist schon eine Hausnummer“, sagt Dornachs Sportlicher Leiter Thomas Seethaler am Ende der ersten Trainingswoche: „Da wartet viel Arbeit auf uns, um die Jungs zu integrieren. Aber es lässt sich alles sehr gut an.“ (guv)