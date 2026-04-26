SV Dornach gewinnt 2:0 und bleibt im Abstiegskampf dran

Dornacher Jubel über das Tor zum 1:0 durch den kurz zuvor eingewechselten Felix Partenfelder. – Foto: Oliver Rabuser

Die SV Dornach siegt im Sechs-Punkte-Spiel gegen Garmisch-Partenkirchen. Doch der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt weiter vier Punkte.

Die Landesliga-Fußballer der SV Dornach haben das Sechs-Punkte-Spiel beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen mit 2:0 für sich entschieden und hielten so den direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt auf Abstand. Auch der TSV Eintracht Karlsfeld auf dem ersten direkten Abstiegsplatz verlor, doch den Dornen droht weiter die Relegation. Weil der FC Wacker München im Fernduell mit 3:1 gegen Unterföhring gewann, müssen die Dornen in den restlichen drei Partien inklusive des verlorenen direkten Vergleichs vier Zähler auf den Mitaufsteiger am rettenden Ufer gutmachen. „Wir bleiben an Wacker dran“, versprach Dornachs Trainer Sebastian Wastl, der die „geschlossene Mannschaftsleistung“ seiner Elf lobte: „Alle haben nach hinten gearbeitet. Vor allem in der zweiten Halbzeit waren wir in den Zweikämpfen sehr präsent.“

Es dauerte eine Weile, bis die Akteure angesichts der Brisanz der Partie ihre Nervosität abgelegt hatten. Das Geschehen spielte sich vorwiegend im Mittelfeld ab, stringente Offensivaktionen waren rar gesät. Kaum hatte ein Team den Ball erobert, verlor es ihn auch schon wieder. „Es war ein zerfahrenes Spiel, aber ich hatte das Gefühl, dass wir ein bisschen griffiger waren“, sagte Wastl. Während die Dornen defensiv nur einmal tief durchatmen mussten, waren sie vorne einen Tick gefährlicher. Fabian Aicher wollte sich den Ball in aussichtsreicher Position noch einmal zurechtlegen und verpasste so den schnellen Abschluss (20.), Leon Rexhaj lief nach einem Chip von Markus Hanusch allein auf Garmischs Keeper David Salcher zu und legte die Kugel knapp am Kasten vorbei (36.).

Wie so oft in den zurückliegenden Spielen kamen die Dornacher mit reichlich Angriffsdrang aus der Kabine. Sebastian Wastl: „Aber da spielen wir es nach zum Teil richtig hohen Ballgewinnen nicht gut genug zu Ende.“ Die Heimelf meldete sich wieder zurück und brachte jetzt ihrerseits die Gäste in Bedrängnis. Deren Torwart Leon Cuni musste einige Male fest zupacken, ehe der kurz zuvor eingewechselte Felix Partenfelder das Führungstor erzielte: In einer unübersichtlichen Situation im Strafraum landete die Kugel direkt vor seinen Füßen (75.). „Ausgerechnet in unserer schwächsten Phase machen wir das 1:0“, sagte Wastl, der danach wieder eine stabilere Elf erlebte. Als dann die Gastgeber alles nach vorn warfen, brachte eine Koproduktion von zwei weiteren frischen Kräften die Entscheidung: Manuel Ring bediente in der Nachspielzeit den umjubelten Torschützen Lorenz Scholz.