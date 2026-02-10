SV Dornach gelingt Spontan-Neuverpflichtung aus der Bayernliga

Der SV Dornach feierte zuletzt einen Sieg im Testspiel, kassierte dann jedoch eine Niederlage. – Foto: Sven Leifer/FuPa

Am Samstag gewannen sie beim Kreisligisten Trudering mit 3:2 und hätten dabei um ein Haar noch eine komfortabel scheinende Führung verspielt. „Am Morgen hatten wir noch eine intensive Laufeinheit, das haben wir hinten deutlich gespürt“, sagte Dornachs Sportlicher Leiter Jakob Krütten, der im Duell mit seinem Ex-Klub zwischen die Posten musste, weil die beiden etatmäßigen Torhüter Dominik Bertic und Leon Cuni angeschlagen fehlten.

Im Laufe einer harten Trainingswoche mit forderndem Pensum hat es für die Landesliga-Fußballer des SV Dornach in zwei Testspielen einen Sieg und eine Niederlage gegeben.

Nach Treffern von Felix Partenfelder (13.) und Adama Diarra (43.) ging es für die Dornen mit einem 2:0-Vorsprung in die Pause, Diarra erhöhte nach Wiederanpfiff schnell auf 3:0 (48.). Krütten: „Es sah so aus, als würden wir das Ganze sauber nach Hause bringen, aber dann ließen die Kräfte nach.“ Patrick Koller verwandelte einen Strafstoß zum Truderinger Anschlusstor (69.), Lukas Perzlmaier verkürzte für den gegen Ende frischeren Tabellenzweiten der Kreisliga 3 auf 2:3 (82.).

Beim Ligarivalen FC Schwabing kassierten die Dornacher in den letzten zehn Minuten gleich drei Treffer, die allesamt der zur zweiten Halbzeit gekommene Moritz Wefelmeier erzielte (79./82./87.). Dessen Hattrick verhinderte Fabian Aicher (80.). Die beiden anderen Schwabinger Tore erzielten Giacinto Sibilia (40.) und Dornachs Simon Hamdard, der ins eigene Netz traf (55.).

„Wir wussten, dass Schwabing offensiv über viel Qualität verfügt und taten uns schwer“, sagte Jakob Krütten: „In der ersten Halbzeit hatten wir Glück, dass wir nicht noch zwei Tore mehr bekommen.“ Nach der Pause vollzogen die Gäste dann acht Wechsel – so feierte denn auch Simon Reitmayer nach langer Verletzungspause sein Comeback. Dornachs Spontan-Neuverpflichtung Junes Amdouni blieb hingegen auf der Bank. Der offensive Mittelfeldspieler spielte zuletzt für Türkspor Augsburg in der Bayernliga (vier Liga-Einsätze), ehe es den 21-Jährigen nach einem kurzen Gastspiel beim Regionalligisten FC Pipinsried (kein Liga-Einsatz) für einige Monate nach Saudi-Arabien verschlug.