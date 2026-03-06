SV Dornach gegen FC Unterföhring: „Wir haben nur noch Endspiele"

Angespannte Situation: Für das Team von Trainer Sebastian Wastl (SV Dornach) geht es um viel. – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Wenn die Fußballer des SV Dornach und des FC Unterföhring an diesem Samstag (13 Uhr) aufeinandertreffen, geht’s für die Tabellennachbarn in der Landesliga Südost um wichtige Punkte im Ringen um den Klassenerhalt. „Wir stecken im Abstiegskampf und haben nur noch Endspiele vor uns“, sagt Dornachs Trainer Sebastian Wastl.

Sein Gegenüber Andreas Faber schlägt in die gleiche Kerbe: „Wir sind spätestens seit der Niederlage gegen Traunstein im Abstiegskampf und müssen in Dornach gewinnen.“ Am vergangenen Wochenende hatten sich die Unterföhringer ihre 0:2-Heimniederlage laut Faber größtenteils selbst zuzuschreiben: „Wir haben das Tor nicht getroffen und sieben bis acht Topchancen ausgelassen.“ Personell sieht’s diesmal deutlich besser aus, denn nach Junggesellenabschied, Urlaub und Verletzungen kehren fünf Stammspieler ins Aufgebot zurück. Kevin Flesch, Fabian Porr und Florian Orth rücken voraussichtlich in die Startelf. Die Anfangsformation des SV Dornach ändert sich nur minimal: Während der in der abgelaufenen Trainingswoche privat verhinderte Simon Kampmann erst einmal außen vor ist, steht Maurice Albers diesmal von Beginn an auf dem Platz.

Es wird die Mannschaft gewinnen, die den Sieg mehr will und die mehr dafür gibt. Ich erwarte da jetzt keinen Augenschmaus.

Sebastian Wastl (Trainer SV Dornach)

Die Dornen (24 Punkte) spüren als Tabellen-13. den heißen Atem des SB Chiemgau Traunstein und des SV Wacker München (je 23 Punkte) im Nacken, die Gäste (26 Punkte) wollen mit aller Macht verhindern, dass sie von Verfolger Dornach überholt werden. Unmittelbar vor dem Traunstein-Spiel hatte Andreas Faber die Bedeutung der dann folgenden Partien gegen drei Kellerkinder – nächste Woche geht’s gegen Karlsfeld – betont und peilt jetzt sechs Zähler aus den anstehenden beiden Spielen an.

„Es wird die Mannschaft gewinnen, die den Sieg mehr will und die mehr dafür gibt“, rechnet Sebastian Wastl mit einem hart umkämpften Duell: „Ich erwarte da jetzt keinen Augenschmaus.“ Unbedingter Einsatz und Willenskraft seien gefragt. Wichtig ist dem SVD-Coach aber auch, dass seine Elf wieder mehr Sicherheit in ihre Aktionen hineinbekommt. Beim 1:1 in Karlsfeld hatte er „zu wenig Staffelung“ im eigenen Spiel gesehen. Wastl: „Karlsfeld hat erst im Mittelfeld intensiv gestört – aber weil wir über weite Strecken keine Passsicherheit hatten, haben wir uns selbst in Bedrängnis gebracht.“

Die Heimbilanz des Aufsteigers (elf Zähler aus elf Spielen) ist übrigens genauso ausbaufähig wie die Auswärtsbilanz des FC Unterföhring (sieben Zähler aus elf Spielen). Wastl hofft, dass sich seine Schützlinge vor eigenem Publikum steigern und die Rückkehr vom Kunstrasenplatz in Aschheim auf den Rasenplatz der eigenen Anlage als Vorteil nutzen können. (guv)