SV Dornach erkämpft 2:2 – nach drei Minuten schon 0:1 hinten

Die Bezirksliga-Fußballer des SV Dornach haben ihr erstes Testspiel mit einem Unentschieden beendet. Kapitän Noah Soheili traf dabei mit einem Sonntagsschuss ins Kreuzeck.

Die Fußballer des SV Dornach haben sich in ihrem ersten Testspiel der Vorbereitung auf die Saison in der Bezirksliga Ost mit einem 2:2-Unentschieden von der gastgebenden SpVgg Kammerberg getrennt. Der Nord-Bezirksligist ging durch Ivan Mijatovic bereits nach drei Minuten in Führung. „Da bekommen wir die Flanke nicht verteidigt – die Abstände waren zu groß, in der Mitte fehlte die Zuordnung“, sagte Dornachs Trainer Robert Rakaric.

Der schnelle Ausgleich war sehenswert: Nach einem kurz ausgeführten Eckstoß traf Kapitän Noah Soheili mit einem Sonntagsschuss ins lange Kreuzeck (15.). Domenik Kaiser schoss die Heimelf nach einem ruhenden Ball erneut in Front (29.), und die Gäste kamen kurz darauf durch ein Abstaubertor von Neuzugang Juri Falch zum 2:2 (35.).

Dass die Spielanteile in der ersten Halbzeit klar bei Kammerberg lagen, wollte SVD-Coach Rakaric nicht überbewerten: „Unser Fokus lag bewusst auf Defensive, Ordnung und Struktur.“ Nach der Pause habe man sich die deutlich größeren Chancen erarbeitet und sei dem 3:2 näher gewesen: „Läuferisch konnten wir noch mal nachlegen und hatten mehr Tiefe im Spiel. Insgesamt ein gelungener Test, auf dem wir gut aufbauen können.“ (guv)