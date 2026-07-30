SV Dornach empfängt Karlsfeld: Trainer warnt vor Aufstiegskandidat

Robert Rakaric (Trainer SV Dornach): „Wir wollen unser Spiel durchsetzen und die Dinge auf den Platz bringen, die wir uns in den vergangenen Wochen erarbeitet haben.“ – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Der SV Dornach trifft am Freitag auf den TSV Eintracht Karlsfeld. Trainer Robert Rakaric zählt die Gäste zum erweiterten Kreis der Aufstiegskandidaten.

Zweiter Spieltag, zweiter Auftritt vor eigenem Publikum: Die Bezirksliga-Fußballer des SV Dornach wollen sich auch gegen den TSV Eintracht Karlsfeld (Freitag, 18.30 Uhr) schadlos halten und dem 5:1 gegen den Ortsrivalen FC Aschheim möglichst einen weiteren Sieg folgen lassen.

„Für uns wird entscheidend sein, dass wir von Beginn an mutig auftreten, unsere Intensität auf den Platz bringen und als Mannschaft geschlossen agieren“, sagt Dornachs Trainer Robert Rakaric: „Wir wollen unser Spiel durchsetzen und die Dinge auf den Platz bringen, die wir uns in den vergangenen Wochen erarbeitet haben.“

Der 40-Jährige nahm die Gäste bei ihrem 4:0-Erfolg gegen den FC Gerolfing unter die Lupe und rechnet im Duell der Landesliga-Absteiger mit einer echten Herausforderung und einer intensiven Partie: „Die Karlsfelder sind für mich eine Mannschaft mit sehr viel Qualität. Sie verfügen über einen eingespielten Kader, sind körperlich robust und haben sowohl offensiv als auch defensiv viel Erfahrung. Deshalb zählen sie für mich definitiv zum erweiterten Kreis der Aufstiegskandidaten.“

Neben Hugo Heise (Auszeit wegen Auslandsaufenthalt im Studium) und Kian Loy (Verletzungspause wegen Riss des Syndesmosebandes) müssen die Dornmacher allerdings urlaubsbedingt auf einige Spieler verzichten. Rakaric: „Das gehört in dieser Phase der Saison dazu. Dennoch sind wir davon überzeugt, dass wir einen konkurrenzfähigen Kader zur Verfügung haben.“

Karlsfelds Trainer Florian Beutlhauser war trotz des klaren Auftaktsieges seiner Schützlinge nicht komplett zufrieden. Er hatte „ein komisches Spiel“ gesehen, das aus seiner Warte genauso gut 7:4 hätte ausgehen können: „Wir wissen nicht, wo wir stehen.“ (guv)