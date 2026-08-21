SV Dornach einziges ungeschlagenes Team: Jetzt kommt Gaimersheim

Dornach steht vor dem nächsten schweren Spiel. – Foto: Sven Leifer

Die Dornacher Fußballer empfangen am Samstag den TSV Gaimersheim. Nach drei Unentschieden in Folge will der SVD wieder gewinnen.

„Wir wissen alle, dass der August im Amateurbereich ein schwieriger Monat ist. Manche Mannschaften können die Urlaubszeit besser kompensieren, andere haben damit mehr zu kämpfen – so wie wir momentan. Dazu kommen unsere Langzeitverletzten“, sagt der Dornacher Trainer Robert Rakaric, der beim 1:1 in Rohrbach gerade einmal drei Feldspieler auf der Reservebank sitzen hatte.

Es ist das Duell der Tabellennachbarn: Die Fußballer des SV Dornach empfangen den TSV Gaimersheim (Samstag, 14 Uhr) zum Abschluss der englischen Woche in der Bezirksliga Nord und wollen nach drei Unentschieden in Folge wieder die volle Ernte einfahren.

Der SVD-Coach sieht seine Mannschaft weiterhin auf dem richtigen Weg. In Rohrbach hatten seine Schützlinge die Angelegenheit über weite Strecken im Griff, konnten die Führung aber nicht nach Hause bringen, weil sich in der Nachspielzeit noch den Ausgleich einfingen.

SV Dornach kann Gaimersheim überholen

Kontrahent Gaimersheim fuhr zuletzt gegen den FC Gerolfing einen etwas glücklichen 1:0-Sieg ein und steht als Fünfter mit aktuell zehn Punkten etwas besser da als die Dornen auf Rang sechs (neun Punkte). Bemerkenswert: Mit Ausnahme der 0:2-Heimniederlage gegen den SV Waldperlach ist der Achte der Vorsaison stets ohne Gegentreffer geblieben.

Die Dornen gehen die Aufgabe nicht zuletzt mit Blick auf den erfolgreichen Saisonstart mit zwei Siegen (8:2 Tore) selbstbewusst an. Trainer Rakaric sagt: „Wir sind weiterhin als einziges Team ungeschlagen, und das wollen wir auch bleiben. Wir arbeiten weiter, bleiben ruhig und wollen uns für den Aufwand auch wieder mit drei Punkten belohnen. Und das am besten gegen Gaimersheim.“