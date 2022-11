SV Dornach braucht das Erfolgserlebnis im Duell mit FC Aschheim

Derbytime in der Fußball-Bezirksliga Nord: Der SV Dornach will sich mit einem Heimsieg gegen den Ortsrivalen FC Aschheim in die Pause verabschieden, um so zumindest auf Schlagdistanz zur Tabellenspitze zu bleiben.

Dornach/Aschheim – Hat sich die Elf so weit gefangen, dass sie im Gemeindeduell mit dem FC Aschheim bestehen kann oder stürzt sie womöglich mit der vierten Heimpleite hintereinander weiter ab und verliert den Anschluss an die Spitze? Das ist die Frage, die sich rund um die Performance des SV Dornach stellt, der nach der Entlassung von Trainer Alexander Schmidbauer unruhige Tage erlebte und mit dem dann folgenden 0:0 bei der SpVgg Kammerberg nicht zufrieden sein konnte.

„Immerhin sind wir mal wieder ohne Gegentor geblieben“, sagte Kapitän Dominik Goßner und erkannte noch eine andere mutmachende Tendenz: „Man hat gemerkt, dass da wieder ein Team am Start war, da war mehr Miteinander rund um den Platz zu spüren, die Spieler draußen waren richtig laut und haben die anderen gepusht!“

Interimscoach Manuel Ring knüpfte genau da an, konzentrierte sich zuletzt vor allem auf Teambuilding: „Unabhängig davon, wer der nächste Gegner ist, brauchen wir ein Erfolgserlebnis, müssen auf uns schauen und den Willen haben, den Bock auch umzustoßen.“ Für Goßner steht fest, dass genau das am Samstag (13 Uhr) passiert: „Die drei Punkte bleiben in Dornach!“

Beim FC Aschheim haben sie selbstverständlich etwas dagegen. Vor dem Hinspiel (2:4) belegte man mit fünf Punkten Rückstand auf den Dritten Dornach Platz elf, jetzt beträgt der Abstand zwischen dem Achten und dem Vierten sechs Zähler. „Natürlich sind wir gegen Dornach besonders motiviert, aber im Prinzip ist es egal, gegen wen es im letzten Spiel vor der Winterpause geht – wir müssen da noch einmal alles raushauen!“, sagte Thomas Seethaler.

Aschheims Trainer weiß um die Stärke des Gegners: „Auch wenn die Dornacher eine schwierige Phase hinter sich haben, so stellen sie doch die am besten besetzte Mannschaft der Liga.“ Bleibt abzuwarten, ob sein Team all das abrufen kann, was es zu leisten im Stande ist. Wenn wie zuletzt beim 1:3 gegen den FC Schwabing ein paar Prozent fehlen, geht’s schnell schief. Seethaler: „Mir ist wichtig, dass die Leistung diesmal so passt, dass wir danach alle in den Spiegel schauen können.“ (GUIDO VERSTEGEN)

Voraussichtliche Aufstellungen FC Aschheim: Westner - Schubert, Ketikidis, D. Müller - Stanojevic, Luzzi, Petermeier, D. Contento, P. Müller - De Marco, Özgül – SV Dornach: Bertic - Mosig, Wagatha, Reiter, Rankovic - Partenfelder, Soheili, Goßner, Buck - Ring, Reitmayer