SV Dornach bleibt nach 0:0 gegen ASV Dachau einziges unbesiegtes Team

Die Fußballer des SV Dornach haben gegen den ASV Dachau torlos gespielt. Als einziges Team der Bezirksliga Nord sind sie damit weiterhin ohne Niederlage.

Die Fußballer des SV Dornach sind beim 0:0 daheim gegen den ASV Dachau zwar zum zweiten Mal in Folge sieglos, aber auch als einziges Team der Bezirksliga Nord weiterhin ungeschlagen geblieben. „Insgesamt war es ein 50:50-Spiel, in dem beide Mannschaften ihre Spielanteile hatten. Am Ende hat auf beiden Seiten die letzte Konsequenz im letzten Drittel gefehlt. Deshalb geht das Unentschieden aus meiner Sicht in Ordnung“, sagte der Dornacher Trainer Robert Rakaric.

Torwart wehrt Reiter-Freistoß ab

In der an Torchancen armen Begegnung tasteten sich die Kontrahenten anfangs geraume Zeit ab, ehe die Gäste einen Zahn zulegten und die Initiative ergriffen. Die Dornen gerieten nach etwa 20 Minuten mehr und mehr unter Druck, zwingende Torchancen ließen sie in der Folge allerdings nicht zu. „Kompliment an meine Mannschaft, dass wir diese Phase mit viel Leidenschaft und Kampf verteidigt haben“, sagte Rakaric, der immer wieder gute Ballgewinne und ein schnelles Umschalten seiner Schützlinge sah. So setzte sich einmal Christian Häusler auf dem Flügel durch, verpasste aber den Moment des Abspiels auf den startenden Felix Partenfelder. Rakaric: „In solchen Situationen müssen wir noch zielstrebiger werden.“

Nach der Pause kam der Landesliga-Absteiger dann mit viel Schwung aus der Kabine: Die Mannschaft hatte jetzt mehr Ballbesitz und schnupperte an einem dreckigen Sieg. Die beste Torchance der Partie vereitelte ASV-Keeper Stefan Fängewisch, der einen von René Reiter aus halbrechter Position ins lange Kreuzeck gezirkelten Freistoß gerade noch mit den Fingerspitzen erwischte. Auch als die Dornacher zu dritt auf den letzten verbliebenen Dachauer Verteidiger zuliefen, lag ein Tor in der Luft, doch auch hier war der entscheidende Pass zu ungenau. „Eigentlich muss daraus das 1:0 entstehen“, resümierte SVD-Coach Rakaric nach dem Remis.

SV Dornach – ASV Dachau 0:0 SV Dornach: Bertic – Reiter, Mitin, Albers, Reitmayer – Wagatha, Hofberger (78. Merrath) – Scholz (67. De Marco), Aicher, Partenfelder (61. Tougan) – Häusler (82. Idrissi). Schiedsrichter: Quirin Baumann (ESV Mitterskirchen). Zuschauer: 80.