SV Dornach beginnt sein knackiges Landesliga-Restprogramm

Dornach – Mit einem viel umjubelten 2:1-Heimsieg gegen den FC Schwabing feierten die Fußballer des SV Dornach Mitte Juli ihre erfolgreiche Landesliga-Premiere, es folgten ein goldener August mit sechs Spielen ohne Niederlage, ein dürftiger September mit nur einem Zähler und ein Oktober mit ausgeglichenem Konto.

Trainer Sebastian Wastl hofft, dass der 4:0-Erfolg zuletzt beim SVN München neue Energie freigesetzt und fürs anstehende Rückspiel in Schwabing (Sonntag, 12.30 Uhr) ein bisschen von der Leichtigkeit zurückgebracht hat, die er seinem Team so wünscht. „Schwabing hat aus dem Hinspiel sicher noch eine Rechnung offen“, befürchtet Wastl: „Wir müssen gerade in der Abwehr sehr konzentriert bleiben, weil der Gegner früh stören und körperlich präsent sein wird.“

Die Mannschaft von Trainer Steven Zepeda war 2024 aufgestiegen, belegte dann Platz 13 und spielt bisher eine hervorragende Runde. Aus den zurückliegenden drei Spielen holte sie allerdings nur einen Punkt und kassierte gegen Traunstein (1:2) ihre zweite Heimniederlage. „Die zweite Halbzeit war zwar besser, aber auch noch deutlich entfernt von unserem Ideal“, wird Zepeda dazu beim Online-Portal Fussball Vorort/FuPa Oberbayern zitiert: „Wir sind noch lange nicht in der Winterpause und dürfen jetzt schnellstmöglich den Schalter umlegen, damit wir das, was wir uns in der ersten Saisonhälfte aufgebaut haben, nicht selbst wieder nehmen.“