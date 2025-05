SV Dohren verliert 2:3 gegen SC Spelle-Venhaus III

Nach einer kurzen Abtastphase kamen beide Teams gut ins Spiel. Die erste gefährliche Annäherung hatten die Gäste in der 13. Spielminute und die hatte es in sich: Nach einem Ballverlust auf der linken Seite ging es schnell in Richtung des Dohrener Strafraumes. Ein einfacher Querpass legte die gesamte Hintermannschaft lahm, so dass der Stürmer zum Abschluss kam. In letzter Sekunde hatte ein Dohrener Spieler noch die Fußspitze am Ball. Den abgefälschten Schuss hielt Keeper Enno Wöste mit einer bärenstarken Parade. Doch der Ball blieb heiß und kam postwendend von der linken Seite zurück in die Box. Fährlässig vergab der Angreifer die hochprozentige Kopfballmöglichkeit. Dohren konnte wiederum nicht ausreichend klären, so dass erneut ein Spieler nach einem Steckpass vor Enno auftauchte. Enno packte zu und vereitelte die Triplechance!

In der 22. Minute erkannte Lars Rapien, dass Hendrik Frese den Ball forderte. Sein genialer Pass nahm Hendrik auf, zog an der Strafraumgrenze nach innen und wurde hart vom Abwehrspieler von den Beinen geholt. Folgerichtig gab der Unparteiische Foulelfmeter, den der gefoulte selber eiskalt ins untere rechte Eck versenkte zum 2:0.

In der darauffolgenden Aktion spielte Christian Willen auf der anderen Seite das Leder an die rechte Strafraumkante. Tobi Dreier machte eine Finte und schlenzte die Kugel ins lange Eck zum 1:0.

Der SCSV spielte trotz des Rückstandes gut mit und konnte in der 34. Minute den Abstand auf 2:1 verkürzen. Nach einem Einwurf ging es an der rechten Außenbahn entlang. Ein Querpass in den Strafraum und eine clevere Ablage eines Spielers brachte den Stürmer in eine gute Schussposition. Überlegt drückte dieser das Spielgerät über die Linie zum verdienten Anschlusstreffer.

Bis zum Halbzeitpfiff hatte dieses Ergebnis auch Bestand!

Nach Wiederanpfiff zog Dohren das Tempo an, hatte deutlich mehr vom Spiel und erspielte sich eine Vielzahl an Torchancen heraus. In der 52. Minute setzte sich Christian Willen im Mittelfeld gut durch und steckte den Ball auf den startenden Hendrik Frese durch. Aus kurzer Distanz schob er die Pille ins kurze Eck, doch der Schiedsrichter hatte eine Abseitsposition erkannt und gab den Treffer nicht. Zumindest viele Dohrener Fans, die auf Ballhöhe standen, sahen diese knifflige Situation anders!

Dohren machte weiter Druck auf das gegnerische Tor. In der 61. Minute erkämpfte sich Lars Rapien in der Hälfte des SCSV den Ball und tankte sich durch bis in der 16er. Seinen überragenden Querpass auf den 2. Pfosten konnte Hendrik Frese unerklärlicherweise nicht im Tor unterbringen. Sein Schuss ging Zentimeter am Kasten vorbei. Das hätte das 3:1 sein müssen!

Der SVD wollte nun die Entscheidung und die nächste Offensivwalze rollte in der 70. Minute auf das gegnerische Tor. Nach einem langen Ball aus dem Mittelfeld auf Tobi Dreier, köpfte dieser von der rechten Strafraumgrenze ins Zentrum. Der zuvor eingewechselte Luca Jansen lief ein, scheiterte aber am stark parienden Schlussmann der Spelle-Venhauser.

Nur 2 Minuten später konnte zunächst ein Schuss von Tobi Dreier zur Ecke geklärt werden. Die anschließende Ecke konnte vom Gegner auch erst aus der Gefahrenzone geschlagen werden, kam jedoch umgehend zurück auf Tobi Dreier, der die Kugel auf Höhe des Elfmeterpunktes flankte. Hendrik Kroner hebte spektakulär zum Seitfallzieher ab und brachte die Zuschauer in Extase! Doch auch diese Großchance ging Millimeter am Tor vorbei.

Und so kam eine alte Fußballweißheit ins Spiel: Wer vorne die Dinger nicht macht wird bestraft! In der 89. Minute wollte Luca Jansen in der Abwehr einen Ball klären. Er schlug ein Luftloch und berührte dabei seinen Gegenspieler äußerst unglücklich. Den fälligen Elfmeter verwandelte der SCSV sicher zum 2:2.

Und es kam noch dicker für den SVD! In der Nachspielzeit konterten die Gäste und standen plötzlich in Überzahl vor Keeper Enno Wöste. Clever spielten sie die Aktion zu Ende und markierten so das 2:3.

Der SCSV stellte damit den Spielverlauf völlig auf den Kopf! Dohren hätte frühzeitig den Deckel draufmachen können, doch die Gäste bestraften die schlechte Chancenverwertung gnadenlos effektiv!

Nach Abpfiff sanken die Dohrener Spieler verständlicherweise enttäuscht zu Boden. Sie mussten damit die dritte unnötige Niederlage innerhalb von 10 Tagen in Kauf nehmen!