SV Dohren verliert 1:3 gegen SV Olympia Laxten II

Am Sonntagnachmittag stand das letzte Heimspiel der Saison für den SVD auf dem Programm. Gegner war die Reserve von Olympia Laxten.

Nach nur wenigen Sekunden schepperte es bereits am Laxtener Torpfosten, als Lars Rapien freistehend und in zentraler Position eine Flanke von der rechten Seite an den Pfosten köpfte. Aber so rasant die Partie auch angefangen hatte, in den darauffolgenden 30 Minuten sahen die Zuschauer lediglich ein Spiel ohne Torraumszenen! Erst in der 31. Minute erspielte sich der SVD über Christian Willen eine gute Möglichkeit zur Führung heraus. Hendrik Frese nahm den Ball von Willen auf und kam aus halblinker Position zum Abschluss. Der Schuss auf den langen Pfosten lenkte der Keeper mit einer starken Parade zur Ecke ab.